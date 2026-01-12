Χιονόπτωση και ομίχλη επηρεάζουν την διέλευση υπό όρους

Αραγτσί: Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο

Γερμανία και Κίνα καλούν την Ιρανική ηγεσία να σταματήσει τη βίαιη καταστολή κατά των διαδηλωτών.

Η κατάσταση στο Ιράν "βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο" έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. Ανέφερε, παράλληλα, πως "είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο".

Ο κ. Αραγτσί ανέφερε ότι η προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί "τρομοκράτες" για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη. 

Εξάλλου, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φριντριχ Μερτς, «καταδίκασε με σθεναρό τρόπο» σήμερα τη βία που ασκείται από τους Ιρανούς ηγέτες σε βάρος του λαού της χώρας, κάνοντας λόγο για «ένδειξη αδυναμίας», στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε επίσκεψη στο Αχμενταμπάντ, στη βόρεια Ινδία.

«Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να προστατεύσουν τον λαό τους αντί να τον απειλούν…Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία.

Από την πλευρά της, η Κίνα κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν να εργαστούν για να επιστρέψει η ηρεμία και δηλώνει ότι αντιτίθεται σε κάθε ξένη ανάμιξη στις ιρανικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Ήμασταν ανέκαθεν αντίθετοι σε κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ερωτηθείσα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» για το Ιράν.

«Η Κίνα ελπίζει ότι η Κυβέρνηση και ο λαός του Ιράν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες και να διατηρήσουν τη σταθερότητα της χώρας», δήλωσε η ίδια, καλώντας «όλες τις πλευρές να εργαστούν πιο σκληρά για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή». 

Πηγή: ΚΥΠΕ

