Έμα Τόμσον: Αποκάλυψε ότι ο Donald Trump τη ζήτησε σε ραντεβού και αυτή τον απέρριψε

Με μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις – Όσκαρ, Bafta και μέχρι και τον τίτλο της Dame – η Emma Thompson έχει δεχτεί πολλές τιμητικές προσκλήσεις. Υπήρξε, όμως, μία που αναγκάστηκε να απορρίψει: μια πρόταση για ραντεβού από τον Donald Trump.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το τηλεφώνημα ήρθε την ίδια ακριβώς μέρα που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της. Ήταν το 1998, στα γυρίσματα της ταινίας Primary Colors, μιας πολιτικής σάτιρας βασισμένης στην πορεία του Bill Clinton προς την προεδρία, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο τροχόσπιτο του πλατό.

«Ήταν ο Donald Trump», διηγήθηκε η ηθοποιός στο κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, στην Ελβετία, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Leopard Club για το σύνολο της καριέρας της και στο οποίο έδωσε το παρών με την κόρη της.

«Μου λέει: “Γεια σας, είμαι ο Donald Trump”. Νόμιζα ότι ήταν αστείο και τον ρώτησα: “Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;” Μπορεί να ήθελε οδηγίες για το πώς να έρθει κάπου».

Στη συνέχεια, η πρόταση ήταν ξεκάθαρη: «Θα ήθελα πολύ να έρθετε να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη μου. Ίσως να δειπνήσουμε». Η απάντηση της ηθοποιού; «Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας απαντήσω».

Την ίδια περίοδο, ο νυν πρόεδρος τον ΗΠΑ είχε μόλις χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Marla Maples, ενώ η Thompson είχε μόλις ολοκληρώσει το διαζύγιό της από τον Kenneth Branagh. «Αργότερα συνειδητοποίησα ότι το διαζύγιό μου είχε βγει εκείνη τη μέρα. Σκέφτηκα: στοιχηματίζω ότι έχει ανθρώπους που ψάχνουν για φρέσκες διαζευγμένες για να βγαίνει μαζί τους», σχολίασε με χιούμορ. «Και βρήκε το τηλέφωνο μέσα στο τροχόσπιτό μου – δηλαδή, αυτό είναι καταδίωξη!».

Η ηθοποιός, που στηρίζει διαχρονικά το Εργατικό Κόμμα και είναι ενεργή ακτιβίστρια για το περιβάλλον, τους πρόσφυγες και τα δικαιώματα των γυναικών, αστειεύτηκε ότι αν είχε πει «ναι», ίσως να είχε αλλάξει την πορεία της αμερικανικής πολιτικής. «Θα είχα μια ιστορία να λέω – ίσως να είχα αλλάξει την αμερικανική ιστορία».

Στην ίδια συζήτηση, αναφέρθηκε και στην κινηματογραφική της πορεία, αλλά και στον εμβληματικό της ρόλο στην ταινία Love Actually του Richard Curtis, όπου υποδύεται την Karen, σύζυγο του Harry (Alan Rickman), που βλέπει τον γάμο της να δοκιμάζεται όταν εκείνος μπαίνει στον πειρασμό μιας εξωσυζυγικής σχέσης.

Μιλώντας για τη διαχρονική επιτυχία της ταινίας, είπε: «Ειλικρινά, με εκπλήσσει συνεχώς που αυτή η ταινία διατηρήθηκε στο χρόνο – όχι ότι δεν μου αρέσει, μου αρέσει πολύ, αλλά είναι παράξενο».

Σχολιάζοντας τη σκηνή στην οποία η Karen ανακαλύπτει την απιστία του συζύγου της, εξήγησε ότι πιστεύει πως η ταινία «άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο, γιατί όταν πληγωνόμαστε, ειδικά οι γυναίκες, συχνά αναγκαζόμαστε να το κρύβουμε, για να μη φανεί η θλίψη μας».

Πηγή: marieclaire.gr