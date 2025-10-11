Live από το Ισραήλ: Στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ καθώς η εκεχειρία είναι σε ισχύ και οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα περιμένουν την επιστροφή των οικείων τους.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους.

«Αυτό είναι το πιο δυνατό θέαμα, φαίνεται σαν να είναι σχεδόν πάνω από 100.000 άνθρωποι εδώ απόψε», είπε στην ομιλία του ο Στιβ Γουίτκοφ.

Μακάρι είπε, να ήταν εδώ ο Τραμπ, «θα του άρεσε πολύ αυτό», πρόσθεσε.

«Απόψε γιορτάζουμε κάτι εξαιρετικό. Μια στιγμή που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη, κι όμως να 'μαστε εδώ, ζωντανή απόδειξη ότι όταν το θάρρος συναντά την πεποίθηση, μπορούν να συμβούν θαύματα»

«Θαύματα μπορούν να συμβούν, οι όμηροι επιστρέφουν σπίτι», είπε επαινώντας την «τολμηρή ηγεσία» του προέδρου των ΗΠΑ προτού αναφερθεί στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, το όνομα του οποίου έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από το πλήθος, σύμφωνα με το Sky News.

«Ήμουν στα χαρακώματα με τον πρωθυπουργό, πιστέψτε με, ήταν πολύ σημαντικός εδώ», συνέχισε ο Γουίτκοφ, με το πλήθος να ξεσπά σε ζητωκραυγές και ευχαριστίες στον Τραμπ μόλις αναφέρθηκε ξανά στον αμερικανό πρόεδρο.

«Όλοι οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Γουίτκοφ.

«Στις χειρότερες στιγμές, αρνήθηκε να αποδεχτεί την ιδέα ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή ήταν απρόσιτη. Ένωσε έθνη που κάποτε ήταν χωρισμένα από γενιές συγκρούσεων και μας έδειξε ότι η κοινή ειρήνη είναι ισχυρότερη από τον κοινό πόνο», σημείωσε.

Κούσνερ: «Να κάνουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν πιο ειρηνικό»

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στην Αίγυπτο, είπε ότι «από αυτό το τραύμα θα αναδυθεί ένα επίπεδο μεγαλείου».

«Σας ενθαρρύνω όλους να προχωρήσετε, να αδράξετε αυτή την ευκαιρία», σημείωσε.

«Καθώς κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, ας μάθουμε από τις προκλήσεις και τον πόνο των τελευταίων ετών και ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κάνουμε το Ισραήλ, την περιοχή, τον κόσμο όσο το δυνατόν πιο ειρηνικό.»

«Να χτίσουμε γέφυρες κατανόησης, να εξαλείψουμε το μίσος μέσα μας, το μίσος για τους άλλους και να ηγηθούμε πραγματικά με αγάπη και κατανόηση».

Ο Κούσνερ ευχαρίστησε στη συνέχεια «τους καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

«Χωρίς τον ηρωισμό, την ευφυΐα και τη γενναιότητά τους, αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν δυνατή», είπε.

Ιβάνκα Τραμπ: Ο πρόεδρος είναι πάντα στο πλευρό σας

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, είναι η τελευταία από τους τρεις Αμερικανούς ομιλητές στην Πλατεία Ομήρων.

«Στεκόμαστε εδώ μαζί στο Τελ Αβίβ, τιμούμε τη δύναμη κάθε οικογένειας που περιμένει, προσεύχεται και πιστεύει», είπε και συνέχισε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πρόεδρος, εγώ, ο Στιβ, ο Τζάρεντ και τόσοι άλλοι έχουμε γνωρίσει αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους και είμαι έκπληκτη από τη δύναμη και την πεποίθησή τους παρά τα βάσανα».

«Ο πρόεδρος ήθελε να μοιραστώ, όπως έχει κάνει με τόσους πολλούς από εσάς προσωπικά, ότι σας βλέπει, σας ακούει, είναι πάντα στο πλευρό σας».

Συνέχισε λέγοντας ότι η επιστροφή κάθε ομήρου είναι «ένας θρίαμβος πίστης, θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς».

