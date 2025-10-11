Κλείδωσε το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό για βουλευτικές – Ποιοι είναι οι υποψήφιοι μετά τις εσωκομματικές κάλπες

Κλείδωσε το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ για την επαρχία Λεμεσού μετά τη σημερινή εσωκομματική εκλογική διαδικασία που ανέδειξε τους εννέα υποψηφίους ανάμεσα σε ένδεκα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα καταρτίσουν μαζί με την βουλεύτρια Φωτεινή Τσιρίδου και τους δύο αριστίνδην το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε ο Νίκος Σύκας και δεύτερος ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός ψηφοδελτίου τέθηκαν οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία τέθηκαν ενώπιον των μελών του κόμματος στην επαρχία Λεμεσού ένδεκα ενδιαφερόμενοι και τελικά κέρδισαν θέση στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά οι εξής:

Ιορδάνου Ονησίφορος

Καραϊσκάκης Γιώργος

Νικολάου Κόκκινος Αντρέας

Περικλή Λευτέρης

Στυλιανού Αντώνης

Σύκας Νίκος

Τσιάκκιρος Λευτέρης

Τσολάκης Αντώνης

Φελλάς Μιχάλης

Εκτός ψηφοδελτίου έμειναν οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδη οι οποίοι συγκέντρωσαν τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης.

Η σειρά κατάταξης με βάση τους σταυρούς προτίμησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ήρθε ο βουλευτής Νίκος Σύκας, δεύτερος ο Γιώργος Καραϊσκάκης, τρίτος ο Μιχάλης Φελλάς, τέταρτος ο Αντώνης Τσολάκκης, πέμπτος ο Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος, έκτος ο Ιορδάνου Ονησίφορος, έβδομος ο Αντώνης Στυλιανού, όγδοος ο Λευτέρης Τσιάκκιρος, ένατος ο Λευτέρης Περικλή, δέκατος ο Ανδρέας Μιχαηλίδης και ενδέκατος ο Τίμης Ευθυμίου.

Δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης έλαβε ο κάθε υποψήφιος:

Νίκος Σύκας: 1654 Καραϊσκάκης Γιώργος: 1424 Φελλάς Μιχάλης: 1371 Τσολάκης Αντώνης: 1208 Κόκκινος Ανδρέας: 1126 Ιορδάνους Ονησίφορος: 1114 Στυλιανού Αντώνης: 1092 Τσιάκκιρος Ελευθέριος: 1063 Περικλή Λευτέρης: 1007 Μιχαηλίδης Ανδρέας: 971 Ευθυμίου Ευθύμιο: 520

Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 8.609 και τα έγκυρα ψηφοδέλτια 2.189. Υπήρξαν 75 άκυρα ψηφοδέλτια και 4 λευκά.

Τσιρίδου, Κουνούνης και Ριαλά

Στο ψηφοδέλτιο θα βρίσκεται και η βουλεύτρια Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία είχε κλειδώσει θέση λόγω ποσοστώσεων για τη συμμετοχή των γυναικών. Επίσης, στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λεμεσού θα βρίσκονται και οι δύο αριστίνδην που ανακοίνωσε το προηγούμενο διάστημα η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, που είναι οι Μιχάλης Κουνούνης και Αγγελική Ριαλά.