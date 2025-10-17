Το αντίο του Αλ Πατσίνο στην Νταϊάν Κίτον: «Επηρέασε την πορεία της ζωής μου»

Ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια σύντροφος και πρωταγωνιστής της Νταιάν Κίτον στη θρυλική σειρά ταινιών «Ο Νονός», μίλησε για πρώτη φορά μετά το θάνατο της ηθοποιού.

Ο κορυφαίος σταρ της μεγάλης οθόνης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τον σεβασμό προς την Κίτον. «Είμαι συγκλονισμένος από το θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Όταν άκουσα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, κάποιος που μου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής μου», ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Deadline.

«Αν και έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές και με το θάνατό της επέστρεψαν με μια δύναμη που είναι τόσο οδυνηρή όσο και συγκινητική. Ζούσε χωρίς όρια και ό,τι άγγιζε έφερε την αδιαμφισβήτητη ενέργειά της. ‘Ανοιξε πόρτες για άλλους, ενέπνευσε γενιές και ενσάρκωσε ένα μοναδικό χάρισμα που ακτινοβολούσε μέσα από το έργο και τη ζωή της», συνέχισε προσθέτοντας: «Στην οθόνη, σε μαγνήτιζε, ήταν κεραυνός γοητευτική, θυελλώδης και τρυφερή. Ήταν ένα θαύμα. Η υποκριτική ήταν η τέχνη της. Ήταν ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εξέφραζε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της. Οι άνθρωποι θα τη νοσταλγούν, αλλά πάνω απ’ όλα, θα τη θυμούνται. ‘Αφησε ένα σημάδι που δεν μπορεί να σβήσει. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη. Θα την θυμάμαι πάντα. Μπορούσε να πετάξει και στην καρδιά μου θα πετάει για πάντα», κατέληξε ο Αλ Πατσίνο.

ertnews.gr