Πρώτο βραβείο Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ένωσης Συντακτών Ελλάδος για σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους : «Και όμως οι νεκροί μίλησαν » του Α. Συμεού

Το πρώτο βραβείο Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ένωσης Συντακτών Ελλάδος για σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους: «Και όμως οι νεκροί μίλησαν » εξασφάλισε ο Ανδρέας Συμεού.

Ο κ. Συμεού εκφράζει την ιδιαίτερη συγκίνηση του αλλά και την περηφάνεια του, αφού πληροφορήθηκε ότι το σενάριο που έγραψε για ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Και όμως οι νεκροί μίλησαν » κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, προσθέτοντας πως είναι ίσως το πιο σημαντικό βραβείο της συγγραφικής του πορείας.

Το σενάριο βασίζεται, συνέχισεμ όπως και τα περισσότερα από τα συγγραφικά μου πονήματα, στο δράμα της Κύπρου, όλες τις φάσεις του οποίου έχει βιώσει από τα παιδικά του χρόνια και που ευχήθηκε να τελειώσει πριν φύγει.

Ο πίνακας είναι δικός του και σχετίζεται με την υπόθεση του έργου, συμπληρώνει. Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας ο επιθεωρητής Σμιθ της αστυνομίας του Λονδίνου επισκέπτεται τον Κύπριο μεταμοσχευτικό γιατρό Αντώνη Ηλιάδη με σκοπό να του υποβάλει ερωτήσεις για κάποιους περίεργους θανάτους που συνέβησαν στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο Αντώνης εισηγείται στον Σμιθ να επισκεφθεί και την Κύπρο για να εξιχνιάσει τις «περίεργες» συνθήκες θανάτου των εκατοντάδων αγνοουμένων, τα λείψανα των οποίων ταυτοποιήθηκαν. «Οι νεκροί δεν μπορούν να μιλήσουν» λέει. «Δεν μπορούν να απαιτήσουν δικαιοσύνη. Είναι καθήκον των ζωντανών να το πράξουν γι αυτούς».

Πρόσθεσε πως το κυπριακό είναι μια ιστορία λαθών, αλλά και εγκλημάτων που έγιναν από ακραίους και των δύο πλευρών, τα οποία έμειναν ατιμώρητα.

Τα περισσότερα θύματα της τραγωδίας ήσαν άμαχοι που χάθηκαν σε ένα παιγνίδι αντεκδίκησης, μια βεντέτα χωρίς τέλος.

Οι εγκληματίες τόνισε, έμειναν ατιμώρητοι, κρυμμένοι πίσω από ένα πέπλο σιωπής, μιας ομερτά. Λένε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή γιατί πρέπει να είναι αμερόληπτη.

Σ΄ αυτή την περίπτωση έβλεπε πολύ καθαρά, όμως έκλεισε υποκριτικά τα μάτια. Διερωτάται επίσης ποιος θα τιμωρήσει τους ενόχους; Η θεία δικαιοσύνη; Οι ζωντανοί που γνωρίζουν; Ή οι ίδιοι οι νεκροί; Και όμως οι νεκροί μίλησαν. Και η δικαιοσύνη αποδόθηκε με ένα απρόσμενo τρόπο, κατέληξε.