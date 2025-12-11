Νέες προοπτικές για την αμυντική βιομηχανία Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου - Τι ανέδειξε η πρώτη διμερής ημερίδα στο Λονδίνο

Πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η πρώτη Ημερίδα Αμυντικής Βιομηχανίας Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές της εβδομάδας. «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας», επεσήμαναν στο ΚΥΠΕ οι διοργανωτές.

Η εκδήλωση, φιλοξενήθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στην βρετανική πρωτεύουσα και συγκέντρωσε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και εκπροσώπους Συνδέσμων Εταιρειών Αμυντικής Βιομηχανίας και από τις δύο χώρες. «Η εκδήλωση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση Λευκωσίας και Λονδίνου για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε έναν τομέα υψηλής προτεραιότητας», είπαν στο ΚΥΠΕ οι διοργανωτές.

Ο Ύπατος Αρμοστής Δρ. Κυριακός Κούρος κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας πως η χώρα επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, καινοτόμου και εξωστρεφούς οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας. Χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο «φυσικό, διαχρονικό και αξιόπιστο εταίρο», με τον οποίο, όπως είπε, η Κύπρος μοιράζεται κοινούς στρατηγικούς στόχους και κοινά συμφέροντα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Από την πλευρά του, ο Ακόλουθος Άμυνας της Κύπρου στην Βρετανία, Αντισμήναρχος (Ι) Κυπριανός Σάββα ανέδειξε την προσπάθεια της Λευκωσίας να ενισχύσει τόσο τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, όσο και την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία. Όπως επεσήμανε, η Κυβέρνηση εργάζεται για την ανάπτυξη συνεργασιών με καίριους διεθνείς εταίρους, επενδύοντας στην καινοτομία και τη μετάβαση σε προηγμένες τεχνολογίες. «Το Ηνωμένο Βασίλειο, με την ισχυρή του παρουσία στη διεθνή αμυντική αγορά και την κορυφαία τεχνογνωσία του, αποτελεί έναν εταίρο με τον οποίο η Κύπρος μπορεί να αναπτύξει ουσιαστικές και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες», είπε.

Στη συνέχεια, ανώτατοι αξιωματούχοι των δύο Υπουργείων Άμυνας παρουσίασαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, αναλύοντας τις προτεραιότητες αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πάνελ που ήταν αφιερωμένο στις επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό παρουσιαστήκαν τα κίνητρα, τα εργαλεία στήριξης και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες συνεργασίες . Οι συμμετέχοντες τόνισαν μεταξύ άλλων πως η ευθυγράμμιση στρατηγικών προτεραιοτήτων και η αξιοποίηση θεσμικών μηχανισμών συνεργασίας μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ελκυστικότητα των επενδύσεων και να επιταχύνουν την τεχνολογική εξέλιξη και στις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκαν επίσης οι δραστηριότητες των Συνδέσμων Εταιριών Αμυντικής Βιομηχανίας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι δύο αγορές. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις από 20 κυπριακές και βρετανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους αμυντικούς τομείς όπως η κυβερνοάμυνα, τα μη επανδρωμένα οχήματα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα υλικά, το διάστημα και οι επικοινωνίες αναδεικνύοντας τόσο τη δυναμική της κυπριακής βιομηχανίας όσο και την ώριμη τεχνολογική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η ημερίδα επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να διευρυνθεί σε όλο το φάσμα των αμυντικών τεχνολογιών, ανοίγοντας νέους δρόμους για συνέργειες, επενδύσεις και κοινά ερευνητικά προγράμματα», επεσήμαναν οι διοργανωτές στο ΚΥΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ