Η Κάρλα Μπρούνι πάει 4 φορές την εβδομάδα στη φυλακή, φτιάχνει σάντουιτς στον Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί είναι ο μόνος κρατούμενος που επιτρέπεται να βλέπει την οικογένειά του έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα και να επωφελείται από μεγαλύτερες επισκέψεις από άλλους κρατούμενους, σε ένα ήδη υπερπλήρες περιβάλλον φυλακής.

Έχοντας συμπληρώσει οκτώ δύσκολα 24ωρα στη φυλακή ο Σαρκοζί περνά μια πρωτοφανή δοκιμασία, αλλά μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη της συζύγου του Κάρλα Μπρούνι, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του RTL, έλαβε ειδική άδεια να επισκέπτεται τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ένα σπάνιο προνόμιο, που επισημάνθηκε από αρκετές πηγές εντός του ιδρύματος, δεδομένου ότι ο νόμος θεωρητικά χορηγεί στους κατηγορούμενους μόνο τρεις εβδομαδιαίες επισκέψεις.

Το πρώην μοντέλο φρόντισε να είναι στο πλευρό του από τις πρώτες κιόλας ώρες της φυλάκισης του. Μόλις ο Σαρκοζί εγκαταστάθηκε στο κελί του, η Κάρλα Μπρούνι έσπευσε να του φέρει σάντουιτς, γνωρίζοντας ότι τα γεύματα που προσφέρονταν στο σωφρονιστικό κατάστημα δεν ήταν καθόλου του γούστου του.

Έκτοτε, ο πρώην πρόεδρος τρώει στην καντίνα, όπως και οι άλλοι κρατούμενοι, αναφέρει το RTL: «Παραγγέλνει τα ψώνια του από μια λίστα που του παρέχει η διοίκηση της φυλακής». Τίποτα δεν φαίνεται να πτοεί την Κάρλα Μπρούνι, η οποία κάνει πολυάριθμες επισκέψεις για να προσφέρει στον Σαρκοζί κάποια παρηγοριά και την παρουσία της σε αυτό το περιβάλλον τόσο απομακρυσμένο από την καθημερινή ζωή στο οποίο είχε συνηθίσει το ζευγάρι.

Ειδική μεταχείριση για τον Σαρκοζί

Η Κάρλα Μπρούνι δεν έχει απλώς εξασφαλίσει το προνόμιο των περισσότερων επισκέψεων, καθώς, σύμφωνα πάντα με το RTL, οι συναντήσεις της με τον Νικολά Σαρκοζί διαρκούν επίσης περισσότερο από τα 45 λεπτά που συνήθως διατίθενται σε άλλους κρατούμενους. Κάθε συνάντησή τους φέρεται να διαρκεί σχεδόν μία ώρα.

Ένα άλλο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό είναι ότι η τραγουδίστρια επισκέπτεται τη φυλακή εκτός του κανονικού ωραρίου επισκεπτηρίου για να αποφύγει να διαταράξει τις κινήσεις άλλων κρατουμένων. Αυτές οι επισκέψεις εμποδίζουν κάθε εσωτερική κυκλοφορία. Αυτές οι εξαιρετικές ρυθμίσεις, που αποκάλυψε το RTL, υπογραμμίζουν το μοναδικό καθεστώς του Σαρκοζί στη φυλακή La Santé, μολονότι οι δικηγόροι του είχαν προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι ο Σαρκοζί δεν θα λάμβανε καμία προνομιακή μεταχείριση.

Δύο βουλευτές της Αριστεράς προσπάθησαν να τον δουν

Δύο βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), η Danièle Obono και ο Ugo Bernalicis, επιχείρησαν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου να επισκεφθούν τις φυλακές Santé στο Παρίσι, όπου κρατείται ο πρώην πρόεδρος και δεν τους επετράπη η είσοδος, μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το JDD και το BFMTV, οι δύο βουλευτές πήγαν στο ίδρυμα, θέλοντας να ασκήσουν το κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να επισκέπτονται χώρους στέρησης της ελευθερίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήθελαν να διαπιστώσουν αν ο Σαρκοζί είχε ευνοϊκή μεταχείριση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι βουλευτές, συνοδευόμενοι από δημοσιογράφους, ζήτησαν συγκεκριμένα να συναντήσουν τον Νικολά Σαρκοζί, καθώς και τους αξιωματικούς ασφαλείας που προστατεύουν τον πρώην αρχηγό του κράτους. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τη διοίκηση της φυλακής, η οποία τους πρόσφερε μόνο μια ξενάγηση στη φυλακή Santé.

«Μια κοινοβουλευτική επίσκεψη δεν σημαίνει να πας να δεις ένα άτομο, σημαίνει να επισκεφθείς το ίδρυμα στο σύνολό του», εξήγησε μια πηγή στη Le JDD.

Οι δύο βουλευτές στη συνέχεια αρνήθηκαν ότι στόχος τους ήταν ο πρώην πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για θεσμική επίσκεψη σε διάφορα τμήματα του ιδρύματος. Ο Bernalicis τόνισε ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 40 παρόμοιες επισκέψεις, ενώ η Obono κατήγγειλε τις «υποκριτικές επιθέσεις» της δεξιάς.

