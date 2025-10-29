Γιατί η Μισέλ Ομπάμα δεν έκανε ποτέ αυτό το χτένισμα όσο ήταν στον Λευκό Οίκο: «Πλέον είμαι ελεύθερη»

Η 61χρονη πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της coffee table βιβλίο με τίτλο «The Look» στις 4 Νοεμβρίου και μίλησε στο περιοδικό People. «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάθε απόφαση που παίρνω είναι αποκλειστικά για μένα» λέει.

Μισέλ Ομπάμα: Αυτό το χτένισμα μου δίνει ελευθερία

Στην συνέντευξή της – όπως και στο νέο της βιβλίο - η Μισέλ Ομπάμα μιλά για τους πειραματισμούς της με τη μόδα, αλλά και στο αγαπημένο της χτένισμα από παιδί – τα κοτσιδάκια.

«Για μένα τα κοτσιδάκια, σημαίνουν ελευθερία» λέει η πρώην πρώτη κυρία. «Όταν τα κάνω, δεν χρειάζεται να σκέφτομαι μετά τίποτα άλλο. Όταν είμαι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κολυμπώ, παίζω τένις – για μένα αυτές οι πλεξούδες αντιπροσωπεύουν αυτή την ελευθερία».

Στο «The Look», μοιράζεται φωτογραφίες και ιστορίες από το ταξίδι της με τα φυσικά της μαλλιά και το πώς, από μικρή, τα κοτσιδάκια τής έδιναν την ελευθερία να τρέχει, να κολυμπά και να παίζει χωρίς να ανησυχεί ότι θα χαλάσει το χτένισμά της. Ωστόσο, παραδέχεται ότι κατά τα χρόνια της στον Λευκό Οίκο, δεν ένιωθε πως τα κοτσιδάκια ήταν μια αποδεκτή επιλογή.

Γιατί δεν έκανε ποτέ έτσι τα μαλλιά της όσο ήταν στον Λευκό Οίκο

«Δεν ήμουν σίγουρη αν η χώρα ήταν έτοιμη γι’ αυτό» λέει η Μισέλ Ομπάμα αναφερόμενη στην επιλογή της να μην υιοθετήσει αυτό το χτένισμα κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του συζύγου της ως προέδρου των ΗΠΑ. «Ο νόμος Crown Act (που προστατεύει εργαζόμενους και μαθητές από διακρίσεις λόγω φυλετικών χαρακτηριστικών στα μαλλιά) δεν είχε ακόμη θεσπιστεί και, όπως και με τη μόδα, δεν ήθελα τα μαλλιά μου να αποσπούν την προσοχή».

Ωστόσο, λίγα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, ήρθε η στιγμή. «Κατάλαβα τη σημασία του να κάνω τα μαλλιά μου κοτσιδάκια στην τελετή αποκάλυψης των πορτρέτων μας» λέει, αναφερόμενη στην εκδήλωση τον Σεπτέμβριο του 2022. «Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα, να συμβάλω στη συζήτηση για τις μαύρες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, λέγοντας: ‘Και αυτός είναι ένας κατάλληλος και σωστός τρόπος για να κάνεις τα μαλλιά σου’» είπε η Μισέλ Ομπάμα.

Πηγή: iefimerida.gr