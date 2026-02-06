Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΥΠΟΙΚ: Το ψηφιακό ευρώ σημαντικό για βελτίωση ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής οικονομίας

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το ψηφιακό ευρώ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο του ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Σε δηλώσεις την Παρασκευή, στο περιθώριο της εκδήλωσης με τίτλο «Presenting the Digital Euro in Cyprus», που είχε σκοπό την παρουσίαση του ψηφιακού ευρώ στην Κύπρο, ο κ. Κεραυνός είπε, ακόμη, ότι το ψηφιακό ευρώ είναι επίσης «ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη ψηφιακή μετάβαση που αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και της Κύπρου».

«Ταυτόχρονα θα συμβάλει καθοριστικά στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες για ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και των τραπεζικών συστημάτων», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το ψηφιακό ευρώ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο του ευρώ.

Ανέφερε, επίσης, ότι "πολύ σημαντικό θέμα" είναι ο καθορισμός ασφαλιστικών δικλείδων και ανώτατα όρια ώστε να διαφυλαχτεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

ΚΥΠΕ

