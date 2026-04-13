Απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια - Ο λόγος και γιατί «θα το ξαναέκανε»

Ανεπιθύμητο πρόσωπο για τις ελληνικές αρχές κρίθηκε η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, όπως κατήγγειλε η ίδια με βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Σύμφωνα με την Καρατζά η απόφαση που της επιδόθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφορούσε τις προκλητικές ενέργειές της σε εκδήλωση στην Κομοτηνή το καλοκαίρι του 2024.

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, η Ισίν Καρατζά περιέγραψε ότι ενώ στην οικογένειά της επετράπη η είσοδος, για την ίδια η απόφαση ήταν αρνητική: «Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια” (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν».

Συνεχίζοντας την καταγγελία της, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για προσβλητική αντιμετώπιση από τις αρχές του αεροδρομίου: «Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

Ωστόσο σε επόμενο βίντεο η ίδια δήλωσε ότι «θα το ξαναέκανα» για όσα συνέβησαν πρίν από περίπου δύο χρόνια στην Κομοτηνή.

Στην ίδια ανάρτηση η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια γράφει, μεταξύ άλλων, «θα λέω "Ευτυχισμένος όποιος λέει ότι είμαι Τούρκος 🇹🇷" μέχρι το τέλος. Είμαι ερωτευμένη με τη Δημοκρατία της Τουρκίας... Έχω ορκιστεί να ζήσω για το τουρκικό έθνος με μεγάλη αφοσίωση και πίστη... Δεν μπορώ να επιτρέψω να θιγεί ούτε ένα γράμμα της μεγάλης Δημοκρατίας της Τουρκίας...».

H πρόκληση του 2024

Το καλοκαίρι του 2024 η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, και είχε ερμηνεύσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (İzmir Marşı), το εμβατήριο του Κεμάλ για την καταστροφή της Σμύρνης.

