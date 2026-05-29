Φωτογράφος τραβάει τη στιγμή που αεροπλάνο διέρχεται από τον Ήλιο - 1,7 εκατομμύρια λήψεις για να το πετύχει

Έξι ημέρες αναμονής και συνολικά 1,7 εκατομμύρια λήψεις χρειάστηκε ο γνωστός αστροφωτογράφος Άντριου ΜακΚάρθι για να απαθανατίσει το νέο του αριστούργημα: ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 τη στιγμή που διέρχεται ακριβώς μπροστά από τον ηλιακό δίσκο.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο, το οποίο ο δημιουργός ονόμασε «Ο Ταξιδιώτης» (The Traveler), αποτελεί έναν ύμνο στην επιμονή που απαιτείται στον απαιτητικό χώρο της αστροφωτογραφίας.

Η διέλευση αεροπλάνων μπροστά από τον Ήλιο

«Τα τελευταία χρόνια έχω πετύχει πολλά αεροπλάνα μπροστά από τον Ήλιο εντελώς τυχαία», δηλώνει ο ΜακΚάρθι. «Ωστόσο, σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις οι ρυθμίσεις της κάμερας δεν ήταν βελτιστοποιημένες για το αεροσκάφος, καθώς ο στόχος μου ήταν η φωτογράφιση του Ήλιου. Το αποτέλεσμα ήταν πάντα θολή εστίαση, κούνημα λόγω της ταχύτητας, άβολη σύνθεση και χαμηλή ανάλυση».

Αυτή τη φορά, ο φωτογράφος αποφάσισε να αλλάξει τα δεδομένα, προσαρμόζοντας τον εξοπλισμό του ειδικά για την αποτύπωση ενός αεροπλάνου. Αντίθετα όμως με άλλα ουράνια σώματα ή αντικείμενα, όπως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), των οποίων η τροχιά και η διέλευση μπροστά από τον Ήλιο μπορούν να υπολογιστούν με μαθηματική ακρίβεια, οι πτήσεις των πολιτικών αεροσκαφών δεν μπορούν να προβλεφθούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό σήμαινε ότι ο ΜακΚάρθι έπρεπε να στήσει δύο τηλεσκόπια, να τα στρέψει προς τον Ήλιο και απλώς να ελπίζει ότι ένα αεροπλάνο θα περνούσε ακριβώς μέσα από το κάδρο του.

Ένα τιτάνιο έργο υπομονής

Για έξι ολόκληρες ημέρες, οι κάμερες του ΜακΚάρθι ήταν προγραμματισμένες να τραβούν 10 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο, συγκεντρώνοντας τον αστρονομικό αριθμό των 1,7 εκατομμυρίων λήψεων. «Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω μετά από έξι μέρες χωρίς καμία επιτυχημένη διέλευση», εξομολογείται ο ίδιος.

Η τύχη, ωστόσο, του χαμογέλασε την τελευταία στιγμή. Ένα Boeing 737 της United Airlines, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χιούστον προς το Λος Άντζελες, διέσχισε τον ηλιακό δίσκο και ο ΜακΚάρθι το «κλείδωσε» και στα δύο τηλεσκόπιά του. Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «μία από τις καλύτερες» της καριέρας του. Μάλιστα, ο φωτογράφος κατάφερε στη συνέχεια να δείξει το τελικό αποτέλεσμα στο πλήρωμα της συγκεκριμένης πτήσης.

Διπλό «δώρο» από το διάστημα

Σαν να μην έφτανε το αεροπλάνο, ο φακός του ΜακΚάρθι κατέγραψε ταυτόχρονα και δύο ηλιακές προεξοχές (νήματα θερμού αερίου που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από την επιφάνεια του Ήλιου). «Πρόκειται για αυτά τα "φουντωτά" κομμάτια που αιωρούνται ξεχωριστά από τον Ήλιο», εξηγεί ο ΜακΚάρθι. «Το ένα ήταν εφήμερο, μέρος μιας μικρής στεμματικής εκτόξευσης μάζας, ενώ το άλλο παρέμεινε εκεί όλη την ημέρα. Είναι σπάνιο για μένα να αποτυπώσω τέτοια φαινόμενα, πόσο μάλλον δύο μαζί, οπότε αυτό ήταν ένα πραγματικό λαβράκι».

Σημειώνεται ότι ο ΜακΚάρθι δεν είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό, καθώς πέρυσι είχε γίνει viral στο διαδίκτυο, όταν μετά από σχολαστικό σχεδιασμό κατάφερε να φωτογραφήσει έναν ελεύθερο πτώση αλεξιπτωτιστή να περνά μπροστά από τον Ήλιο.

Πηγή: iefimerida.gr