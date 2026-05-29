ΗΠΑ: Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Παμ Μπόντι, που απολύθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, μίλησε σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, κεκλεισμένων των θυρών

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ κατάθεσε σήμερα σε Επιτροπή του Κογκρέσου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση Έπσταϊν, με φόντο τις συνεχείς κατηγορίες περί έλλειψης διαφάνειας εκ μέρους του Λευκού Οίκου.

Η Παμ Μπόντι, που απολύθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, μίλησε σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, κεκλεισμένων των θυρών. Οι Δημοκρατικοί, καθώς και θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή ζητούσαν να γίνει δημόσια ακρόαση.

Η αντιπαράθεση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν ακολουθεί τον Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Πέρυσι, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του να «ασχοληθούν με κάτι άλλο», την ώρα που τα αιτήματα για διαφάνεια γίνονταν ολοένα και πιο πιεστικά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει ότι έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που ήταν νομικά υποχρεωμένο να δημοσιοποιήσει.

«Φτάνουν τα ψέματα, φτάνουν οι προσπάθειες απόκρυψης. Είναι καιρός η Παμ Μπόντι να απαντήσει στις ερωτήσεις μας» ανέφερε πριν από την κατάθεση της πρώην υπουργού ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της ερευνητικής Επιτροπής.

Η Παμ Μπόντι αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, αφού μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, το 2025, ανακοίνωσε ότι η υποτιθέμενη λίστα των πελατών του Έπσταϊν «ήταν στο γραφείο της» και περίμενε την έγκριση για να τη δημοσιεύσει. Στη συνέχεια ωστόσο, το υπουργείο και το FBI είπαν δεν υπάρχει τέτοια λίστα και δεν σκόπευαν να δώσουν στη δημοσιότητα άλλες πληροφορίες.

Ο Τραμπ απέλυσε την Μπόντι τον Απρίλιο, σε μια περίοδο που εμφανιζόταν ενοχλημένος από την αδυναμία της υπουργού να ασκήσει διώξεις στους πολιτικούς αντιπάλους του, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν είχαν συγκεντρωθεί έξω από την αίθουσα όπου κατέθετε η Μπόντι και καλούσαν την πρώην υπουργό να μιλήσει δημοσίως και ενόρκως.

Μόνο η απομαγνητοφώνηση των ερωταπαντήσεων θα δοθεί στη δημοσιότητα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

