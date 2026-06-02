Ανετράπη φορτηγό στο highway Λεμεσού/Πάφου - Έκλεισε η αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σωτήρας

Ραντεβού έγινε viral για τον άνδρα που πήγε τη γυναίκα μέχρι την είσοδο του σπιτιού της και μετά έφυγε, το βίντεο με τα σχεδόν 7 εκατ. views

Η χλεύη σε βάρος του άνδρα για τη στάση του, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τη χλεύη που δέχθηκε ένας άνδρας, ο οποίος συνόδευσε μια γυναίκα μέχρι την είσοδο του σπιτιού της και έφυγε μόνο με ένα φιλί.

Στο βίντεο που έχει σχεδόν 7 εκατ. views φαίνεται μια ομάδα ανδρών να γελάει με τη στάση του πρωταγωνιστή υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έριξε 700 δολάρια στην τρύπα» καθώς κατά την εκτίμησή του δεν πήρε τίποτα περισσότερο από ένα φιλί μετά από ένα ακριβό ραντεβού.

 

Ωστόσο η αντίδραση αυτή προκάλεσε αρκετά αρνητικά σχόλια από όσους στάθηκαν στο πλευρό του αγνώστων στοιχείων πρωταγωνιστή για τη στάση του.

«Είμαι αργόστροφος ή ήταν μια φυσιολογική αλληλεπίδραση;» αναρωτήθηκε ένας από τους σχολιαστές. «Οι άντρες θα κοροϊδέψουν έναν άντρα επειδή είναι απλώς κύριος, αλλά θα επαινέσουν άντρες όπως ο Diddy επειδή έχουν άπειρες συντρόφους», πρόσθεσε ένας άλλος. «Τον κοροϊδεύουν επειδή δεν μπήκε με το ζόρι;» αναρωτήθηκε ένας άλλος σχολιαστής. «Οι άντρες που γελούν μαζί της είναι οι πραγματικοί χαμένοι», υπερθεμάτισε άλλος από όσους σχολίασαν το βίντεο.

«Την συνόδευσε μέχρι το σπίτι εξαιτίας ανθρώπων σαν αυτούς τους κλόουν» έγραψε άλλος στο ίδιο πνεύμα. «Αυτή μπορεί να είναι η χειρότερη γενιά ανδρών που υπήρξε ποτέ», εκτίμησε άλλος σχολιαστής

«Το αστείο δεν είναι εναντίον του, το αστείο είναι εναντίον μιας κουλτούρας που βλέπει την ευπρέπεια ως συναλλαγή» γράφτηκε σε άλλο ένα από τα σχόλια.

Πηγή: protothema.gr

