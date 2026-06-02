Λαμπροί εορτασμοί το βράδυ του Καταλυσμού - Πώς γιόρτασε ο κάθε Δήμος (φώτος/βίντεο)

Σε λαοθάλασσα μετατράπηκαν τα παραλιακά μέτωπα του νησιού χθες το βράδυ με την κορύφωση των εκδηλώσεων των Δήμων στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Κατακλυσμό.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, οι εορτασμοί δεν περιορίζονται μόνο στη Λάρνακα, με τις άλλες πόλεις να διοργανώνουν επίσης συναυλίες και μουσικά προγράμματα.

Διάσημοι μουσικοί και τραγουδιστές από την Ελλάδα για κάθε μουσικό γούστο ξεσήκωσαν τους Κύπριους, κλείνοντας έτσι το τριήμερο του Κατακλυσμού.

Δήμος Λάρνακας

Δήμος Αγίας Νάπας

Δήμος Λεμεσού

Δήμος Πάφου