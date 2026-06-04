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Πανικός στον αέρα: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου (βίντεο)

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Ο επιβάτης παραλίγο να πνίξει μία αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον σταματήσει - Τελικά τον περιόρισε ένας άνδρας και το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Μαϊάμι

Επιβάτες σε πτήση της Frontier Airlines από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το Σικάγο των ΗΠΑ φέρεται να ακινητοποίησαν έναν άνδρα, ο οποίος προσπάθησε αιφνιδιαστικά να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και να πηδήξει από το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μία αεροσυνοδός προσπάθησε αρχικά να τον περιορίσει, αλλά ο ημιπαράφρων επιβάτης παραλίγο να την στραγγαλίσει. Επιβάτες κατάφεραν να την γλιτώσουν και να του δέσουν τα χέρια. Το περιστατικό ανάγκασε τον πιλότο του αεροσκάφος να γυρίσει προς το Μαϊάμι, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. 

Πηγή: skai.gr

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