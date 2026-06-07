Βίντεο-σοκ στη Λεμεσό: Νεαροί έκαναν «γουέστερν» τον παραλιακό της Γερμασόγειας - Ανέβηκαν σε καπό και διέλυσαν αυτοκίνητο

Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί περιστατικό βανδαλισμού που καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου (6 Ιουνίου) στην παραλιακή περιοχή της Γερμασόγειας, στη Λεμεσό, με θύμα σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού των ΜΚΔ, RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:35 στη λεωφόρο Γεωργίου Α’, κοντά στον παραλιακό δρόμο και την περιοχή του Russian Supermarket. Βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα φέρεται να δείχνει ομάδα περίπου οκτώ νεαρών να βρίσκεται στο σημείο, ενώ ένας εξ αυτών προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, ανεβαίνει στο καπό και πηδά επανειλημμένα πάνω σε αυτό, προκαλώντας ζημιές.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό και απέστειλε το υλικό στο RoadReportCY, ανέφερε ότι οι ζημιές είχαν ξεκινήσει πριν από την έναρξη της βιντεοσκόπησης, υποστηρίζοντας πως το ίδιο πρόσωπο είχε προηγουμένως αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας από το μπροστινό μέρος του οχήματος.

Κατά την ίδια πηγή, μετά το περιστατικό τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο αποχώρησαν και επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο που διήρχετο από την περιοχή.

Το RoadReportCY αναφέρει ότι ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, παραδίδοντας τις πληροφορίες και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό. Σύμφωνα με την ανάρτηση, περιπολικό μετέβη στη σκηνή λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφοντας το περιστατικό και ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Παράλληλα, το πλήρες βιντεοληπτικό υλικό διαβιβάστηκε στην ηγεσία της Αστυνομίας, με σκοπό να υποβοηθηθούν οι έρευνες και η ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για φαινόμενα βανδαλισμού και καταστροφής ιδιωτικής περιουσίας σε δημόσιους χώρους.

Η Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση για το εν λόγω συμβάν.