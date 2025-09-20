Ποια χώρα σημείωσε αύξηση 40% στις αναζητήσεις για διακοπές, χάρη σε ταινία-φαινόμενο του Netflix

Έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε που η ταινία K-Pop Demon Hunters έκανε πρεμιέρα στο Netflix και, όπως αποδεικνύεται, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για τον πολιτιστικό αντίκτυπο που θα είχε.

Η ταινία σημείωσε εκρηκτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας 33 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Ανέβηκε στο top 10 σε 93 χώρες, ενώ αρκετά από τα τραγούδια της μπήκαν στα παγκόσμια charts, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπένσον Μπουν. Δεν είναι τυχαίο ότι κατέκτησε τον τίτλο της πιο επιτυχημένης αγγλόφωνης ταινίας στην ιστορία του Netflix.

Η υπόθεση της ταινίας

Στο επίκεντρο της ταινίας κινουμένων σχεδίων βρίσκονται δύο ποπ συγκροτήματα. Οι Huntr/x, ένα γυναικείο γκρουπ με διεθνή επιτυχία που αποτελείται από τις Ρούμι, Μίρα και Ζόι, αναλαμβάνουν ρόλο μυστικών φυλάκων για να πολεμήσουν δαίμονες που απειλούν να κατακτήσουν τον κόσμο και να προστατεύσουν τους θαυμαστές τους. Η μεγαλύτερη όμως πρόκλησή τους αποδεικνύεται οι μουσικοί τους αντίπαλοι, το ανδρικό συγκρότημα Saja Boys.

Σε αντίθεση με άλλες μουσικές παραγωγές, τα τραγούδια της ταινίας ακούγονται αυθεντικά, χάρη στη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, ανάμεσά τους και ο Teddy Park - ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση των Blackpink στην κορυφή της παγκόσμιας K-Pop σκηνής.

Ποια χώρα έχει επηρεαστεί θετικά από την ταινία

Η επίδραση του K-Pop Demon Hunters δεν περιορίζεται στη μουσική. Από την κυκλοφορία του, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για ταξίδια στη Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί κατά εντυπωσιακό 40%.

«Οι ταξιδιώτες θέλουν ολοένα και περισσότερο να επισκεφθούν τους πραγματικούς τόπους που κρύβονται πίσω από viral φαινόμενα και για πολλούς, η Νότια Κορέα έχει βρεθεί στην κορυφή της λίστας», δηλώνει η Μπέτι Μπουσιέ-Χόμπιν, ειδικός ταξιδιών στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Destination2. «Με τις επιλογές προορισμών να είναι περισσότερες από ποτέ, οι άνθρωποι αναζητούν μοναδικά στοιχεία που θα καθορίσουν την απόφασή τους».

Και πράγματι, η Σεούλ έχει ανακηρυχθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία πόλη που θέλει να επισκεφθεί η Generation Z, καθώς η κορεατική κουλτούρα συνεχίζει να κατακτά τον κόσμο - είτε μέσω της μουσικής, είτε της τηλεόρασης, είτε ακόμη και της γαστρονομίας. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, 8,28 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες επισκέφθηκαν τη Σεούλ, αριθμός αυξημένος κατά 15,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το Παλάτι Changdeokgung το φθινόπωρο, στη Σεούλ, Νότια Κορέα / Φωτογραφία: Shutterstock

Η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, εκεί όπου η ιστορία συναντά τον σύγχρονο πολιτισμό, έχει καθιερωθεί ως αγαπημένος προορισμός για ταξιδιώτες κάθε ηλικίας και ενδιαφέροντος.

Η ίδια η πόλη αξιοποιεί την αυξανόμενη σύνδεσή της με την K-culture, καθώς τοποθεσίες που εμφανίζονται σε σειρές και ταινίες έχουν μετατραπεί σε τουριστικά αξιοθέατα: το Μουσείο Πέτρινης Τέχνης της Κορέας από το Queen of Tears, ο πέτρινος δρόμος του Παλατιού Ντεόκσου από το Reborn Rich και το Dongdaemun Design Plaza από το Vincenzo έχουν γίνει πλέον must-see σημεία.

Με την παγκόσμια επιτυχία του K-Pop Demon Hunters να ενισχύει περαιτέρω τη φήμη της, η Νότια Κορέα εδραιώνεται πλέον ως ο απόλυτος προορισμός για όσους αγαπούν τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία.

Πηγή: iefimerida.gr