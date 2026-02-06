Υπόθεση Έπσταϊν: «Μυστηριώδης κρατούμενος» ίσως εισήλθε στον χώρο του κελιού του τη νύχτα του θανάτου του

Ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπήρξε παρουσία άλλου κρατουμένου στον χώρο όπου βρισκόταν ο διαβόητος παιδόφιλος τη νύχτα που πέθανε. Τα στοιχεία φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή περί αυτοκτονίας του και να αναζωπυρώνουν τις θεωρίες συνωμοσίας που εδώ και χρόνια περιβάλλουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με έγγραφα που περιλαμβάνονται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» και δημοσιεύτηκαν την περασμένη Παρασκευή, ερευνητές του FBI και του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του υπουργείου Δικαιοσύνης κατέγραψαν ανωμαλίες σε υλικό από κάμερες ασφαλείας στη φυλακή Metropolitan Correctional Centre της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν πριν τον θάνατό του, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Το «πορτοκαλί ίχνος» στις σκάλες της πτέρυγας του Έπσταϊν

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στις 10:39 το βράδυ της 9ης Αυγούστου 2019, οι ερευνητές παρατήρησαν σε πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος μια «πορτοκαλί λάμψη» να κινείται στις σκάλες της πτέρυγας L, όπου βρισκόταν το κελί του Έπσταϊν. Σύμφωνα με σημείωμα πρακτόρων του FBI, το οπτικό αυτό ίχνος «θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κρατούμενος που οδηγείται στην πτέρυγα».

Ο Γενικός Επιθεωρητής ωστόσο εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι, δεδομένου πως οι κρατούμενοι βρίσκονταν σε καθεστώς lockdown, «είναι πιθανό κάποιος να μετέφερε ιματισμό ή κλινοσκεπάσματα κρατουμένων». Παρ’ όλα αυτά, στην τελική έκθεση του OIG αναφέρεται ότι «ένας μη ταυτοποιημένος σωφρονιστικός υπάλληλος» φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες της πτέρυγας και να επανεμφανίζεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας δύο λεπτά αργότερα.

Αντιφάσεις με τις επίσημες δηλώσεις

Τα νέα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με δημόσιες τοποθετήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μπιλ Μπαρ, είχε δηλώσει το 2019 ότι είχε εξετάσει προσωπικά το υλικό από τις κάμερες και ότι «ουδείς εισήλθε στον χώρο όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν» τη νύχτα του θανάτου του.

Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, ο οποίος υποστήριξε ότι το βίντεο δείχνει «ξεκάθαρα» πως ο Έπσταϊν ήταν το μόνο άτομο στον χώρο και το μόνο που μπήκε και βγήκε από αυτόν. Μάλιστα, είχε δεσμευτεί ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα «βελτιωμένη αλλά και η αρχική εκδοχή» του υλικού, ώστε να μην υπάρχουν υποψίες αλλοίωσης.

Κενά και επεξεργασία στο βίντεο

Το βίντεο διάρκειας σχεδόν 11 ωρών από τον διάδρομο έξω από το κελί του Έπσταϊν εξετάστηκε ενδελεχώς από ειδικούς στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Αναλυτές, μιλώντας στο CBS, εκτίμησαν ότι το πορτοκαλί σχήμα είναι πιθανότερο να αντιστοιχεί σε άτομο με πορτοκαλί στολή κρατουμένου.

Φωτογραφίες από το κελί του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνονται μεταξύ των αρχείων που έδωσε προ ημερών στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Παράλληλα, έντονη κριτική ασκήθηκε για τον τρόπο δημοσιοποίησης του υλικού. Αν και παρουσιάστηκε ως «ακατέργαστο», αποκαλύφθηκε ότι είχε υποστεί επεξεργασία με λογισμικό Adobe Premiere Pro και ότι είχαν αφαιρεθεί σχεδόν τρία λεπτά από ένα από τα κλιπ.

Η διακοπή σημειώνεται ελάχιστα πριν από ένα επίσημα καταγεγραμμένο κενό ενός λεπτού στο υλικό, το οποίο η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, απέδωσε σε «νυχτερινή επαναφορά του συστήματος».

Ωστόσο, μεταδεδομένα δείχνουν ότι το αρχείο τροποποιήθηκε επανειλημμένα στις 23 Μαΐου 2025, γεγονός που αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για ατόφιο υλικό. Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε τότε το θέμα στο FBI, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Νέες βαριές καταγγελίες από τα αρχεία Έπσταϊν

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και email που αποδίδεται σε πρώην μέλος του προσωπικού του Έπσταϊν, με σοκαριστικούς ισχυρισμούς ότι δύο «ξένες κοπέλες» θάφτηκαν κοντά στο Zorro Ranch στο Νέο Μεξικό, κατόπιν εντολής του ίδιου του καταδικασμένου χρηματιστή και της Γκισλέιν Μάξγουελ, αφού πέθαναν από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια «βίαιου φετιχιστικού σεξ».

Το email, που εστάλη τον Νοέμβριο του 2019 και προωθήθηκε αργότερα στο FBI, περιλαμβάνει και συνδέσμους προς βίντεο, που φέρονται να δείχνουν τον Έπσταϊν με ανήλικα κορίτσια. Ο αποστολέας ζητούσε την πληρωμή ενός Bitcoin ως αντάλλαγμα για το υλικό.

Παρότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η δημοσιοποίησή τους προσθέτει ένα ακόμη σκοτεινό κεφάλαιο στην υπόθεση Έπσταϊν, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του και για το εύρος των εγκλημάτων που ενδεχομένως διαπράχθηκαν.

