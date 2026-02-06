Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Υπόθεση κατασκοπίας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Στο παρελθόν του 54χρονου και θητεία στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Είχε υπηρετήσει στη Διοίκηση Αεροπορίας του ΓΕΕΦ – Καίριες θέσεις σε τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικό πόλεμο

Βαρύ και εξειδικευμένο βιογραφικό, με θητεία και στην Κύπρο, είχε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που ερευνάται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο αξιωματικός είχε υπηρετήσει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε τομείς υψηλής διαβάθμισης, που αφορούσαν τις στρατιωτικές επικοινωνίες και τα συστήματα πληροφορικής.

Σχετικά άρθρα:

Παράλληλα, είχε διατελέσει πιστοποιημένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS), ενώ η επαγγελματική του πορεία περιλάμβανε υπηρεσία σε μονάδες ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, καθώς και θέσεις ευθύνης στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στους εξομοιωτές πτήσης. Μεταξύ άλλων, είχε αναλάβει ρόλο τμηματάρχη υποστήριξης και επιτελικού στελέχους στην υλοποίηση συμβάσεων οπλικών και πυραυλικών συστημάτων.

Η εμπειρία αυτή του παρείχε εκτεταμένη γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμα και διαβαθμισμένα δεδομένα, καθιστώντας τον ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον τομέα της στρατιωτικής πληροφορίας, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός στη σύγχρονη μορφή των πολέμων.

Πηγή: tanea.gr

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΤΡΑΤΟΣΕΛΛΑΔΑΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα