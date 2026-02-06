Υπόθεση κατασκοπίας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Στο παρελθόν του 54χρονου και θητεία στην Κύπρο

Βαρύ και εξειδικευμένο βιογραφικό, με θητεία και στην Κύπρο, είχε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που ερευνάται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο αξιωματικός είχε υπηρετήσει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε τομείς υψηλής διαβάθμισης, που αφορούσαν τις στρατιωτικές επικοινωνίες και τα συστήματα πληροφορικής.

Παράλληλα, είχε διατελέσει πιστοποιημένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS), ενώ η επαγγελματική του πορεία περιλάμβανε υπηρεσία σε μονάδες ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, καθώς και θέσεις ευθύνης στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στους εξομοιωτές πτήσης. Μεταξύ άλλων, είχε αναλάβει ρόλο τμηματάρχη υποστήριξης και επιτελικού στελέχους στην υλοποίηση συμβάσεων οπλικών και πυραυλικών συστημάτων.

Η εμπειρία αυτή του παρείχε εκτεταμένη γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμα και διαβαθμισμένα δεδομένα, καθιστώντας τον ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον τομέα της στρατιωτικής πληροφορίας, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός στη σύγχρονη μορφή των πολέμων.

