Χωρίς πανάκια μικροϊνών: Ένα απλό κόλπο για τον καθαρισμό γυαλιών που έχει ήδη γίνει viral

Μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού των γυαλιών προτείνει οπτικός.

Όσοι φορούν γυαλιά ξέρουν καλά πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν οι φακοί εντελώς καθαροί. Σκόνη, λίπος και δαχτυλιές εμφανίζονται συνεχώς, ακόμη κι αν τα καθαρίζουμε συχνά. Παραδοσιακά, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν υγρά καθαρισμού ή πανάκια μικροϊνών, όμως ένα νέο κόλπο που έγινε viral στο TikTok προτείνει μια πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδο.

Το μυστικό μοιράστηκε μια υπάλληλος οπτικού καταστήματος στο Βερολίνο, σύμφωνα με τoν γερμανικό ιστότοπο salzhafftannen. Όπως εξηγεί, τα πανάκια μικροϊνών συχνά δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε, γιατί με τον χρόνο λερώνουν και αφήνουν σημάδια. Συνιστά να τα χρησιμοποιούμε μόνο για την αποθήκευση των γυαλιών μέσα στη θήκη τους και όχι για καθαρισμό. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά σπρέι. Είναι χρήσιμα μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και όχι για καθημερινή χρήση.

Μια απλή μέθοδος καθαρισμού των γυαλιών

Αντί αυτών, προτείνει ένα πολύ απλό κόλπο που, όπως λέει, «λειτουργεί πάντα». Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο υγρό καθαριστικό χεριών ή ουδέτερο σαπούνι. Βάζουμε μερικές σταγόνες στα ακροδάχτυλα, το αφρατεύουμε και τρίβουμε απαλά τους φακούς κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, αντί για ειδικά πανάκια, χρησιμοποιούμε απλό χαρτομάντιλο, ώστε να σκουπίσουμε απαλά τους φακούς μέχρι να στεγνώσουν.

Η τεχνική αυτή θεωρείται ιδιαίτερα φιλική για τους φακούς, αφού δεν τους καταπονεί με έντονο τρίψιμο και απομακρύνει αποτελεσματικά λίπος και σκόνη.

Ωστόσο, αν με την πάροδο του χρόνου οι άκρες των γυαλιών παραμένουν θαμπές ή εμφανίζουν ραβδώσεις, η καλύτερη λύση είναι να απευθυνθούμε σε έναν οπτικό για επαγγελματικό καθαρισμό.

