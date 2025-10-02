Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελλάδα: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καϊμακτσαλάν - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα «έντυσε» στα λευκά τα δύο βουνά

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα βόρεια ορεινά της Ελλάδας, όπως ακριβώς είχαν επισημάνει αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες.

Τόσο ο Όλυμπος όσο και το Καϊμακτσαλάν, τις τελευταίες ώρες έχουν «ντυθεί» στα λευκά, με φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, να αποτυπώνουν το εντυπωσιακό τοπίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του meteoclub, στον Όλυμπο χιόνισε στις κορυφές, σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Η χιονόπτωση ωστόσο ήταν ελαφριά, αλλά στην κορυφή του βουνού υπήρξε χιονόστρωση.

