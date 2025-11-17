Δ. Ιεροκηπίας : Δημόσιος Απολογισμός

Tη διαδρομή, τις δυσκολίες και τα σημαντικά βήματα προόδου του νέου Δήμου παρουσίασε την Παρασκευή στον Δημόσιο Απολογισμό του Δήμου (Ιούλιος 2024 – Οκτώβριος 2025), ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός .

Όπως αναφέρει ο κ. Παλιός σε σχετική του ανακοίνωση, σε μόλις 16 μήνες, ενοποιήθηκαν 5 διαφορετικές κοινότητες σε έναν ενιαίο Δήμο, αντιμετωπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις και παλιά προβλήματα, και μπήκαν τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη νέα εποχή της Ιεροκηπίας.

Παρά την υποστελέχωση, προσθέτει, προχώρησαν οργανωτικές τομές, σχεδιάστηκαν σημαντικά έργα και μπήκε σε εφαρμογή το αναπτυξιακό σχέδιο που οδηγεί τον Δήμο σε παραγωγική περίοδο.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπερκομματική συνεργασία, τους εργαζομένους για την καθημερινή προσπάθεια και τους δημότες για την υπομονή και στήριξή τους στη μεταβατική περίοδο.

«Συνεχίζουμε με ενθουσιασμό, διαφάνεια και αποφασιστικότητα. Είμαστε ακόμη στην αρχή — η Ιεροκηπία αλλάζει για όλους μας», κατέληξε o κ. Παλιός .