Σκελετός δεινόσαυρου βγαίνει στο σφυρί για 6 εκατ. ευρώ

Αν έχεις μεγαλώσει με Jurassic Park και πλαστικά δεινοσαυράκια, ήρθε η ώρα να ζηλέψεις: ένας σκελετός δεινοσαύρου 68 εκατομμυρίων ετών βγαίνει σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο. Ονομάζεται Spike, είναι ένα σπάνιο καναγναθοειδές (Caenagnathid) και ο οίκος Christie's περιμένει να πιάσει από 3 έως 5 εκατομμύρια λίρες – δηλαδή 6,1 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Spike δεν ήταν κανένας γίγαντας τύπου T-Rex. Ζωντανός, είχε μήκος περίπου 0,8–1 μέτρο και ζύγιζε γύρω στα 2–3 κιλά. Ένα μικρό, σαρκοφάγο πλάσμα της ύστερης Κρητιδικής Περιόδου, που όμως σήμερα θα μπορούσε εύκολα να γίνει μεταγραφή σε μικρομεσαία ομάδα της Premier League με βάση την τιμή του.

Ο «κοτόσαυρος της Κολάσεως» που βγήκε στο φως

Τα οστά του Spike βρέθηκαν το 2022 στη θρυλική Hell Creek της Νότιας Ντακότα στις ΗΠΑ, μια γεωλογική «χρυσή φλέβα» για παλαιοντολόγους. Για περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια έμενε θαμμένος, μέχρι που ανασκάφηκε και τα περίπου 100 απολιθωμένα οστά του καθαρίστηκαν, συντηρήθηκαν και συναρμολογήθηκαν σε έναν εντυπωσιακό, σχεδόν πλήρη σκελετό.

Σύμφωνα με τον Christie's, οι καναγναθοειδείς θεωρούνται πλέον φτερωτοί δεινόσαυροι και μάλιστα στον Spike έχει εντοπιστεί ένα σπάνιο σημάδι στον καρπό που ίσως συνδέεται με την πρόσφυση φτερών. Είναι στενός «συγγενής» του Anzu wyliei, του διαβόητου «Chicken from Hell», ενός δεινόσαυρου με λειρί στο κεφάλι, μακριά πόδια σαν κασουάρι, νύχια-λεπίδες και ράμφος ιδανικό για κυνήγι.

Ο James Hyslop, επικεφαλής του τμήματος Επιστήμης & Φυσικής Ιστορίας στον Christie’s, τον χαρακτηρίζει «εξαιρετικό δείγμα» και εξηγεί γιατί γίνεται τόσος θόρυβος γύρω από το όνξομά του: τα περισσότερα απολιθώματα αυτής της ομάδας αποτελούνται από ένα χέρι, ένα κομμάτι ράμφους, λίγα σκόρπια οστά... «Το να έχεις περίπου 100 οστά είναι πρωτοφανές», λέει. Επιπλέον, αυτά τα ζώα ήταν μικρά, άρα λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν και, όπως σχολιάζει με μια δόση σκοτεινού χιούμορ, «ήταν και… νόστιμα, οπότε μάλλον τα κατασπάραζαν μετά τον θάνατο».

Δεινόσαυρος με VR ξεναγό

Ο Spike θα βγει στο σφυρί στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά πριν φτάσει η ώρα της δημοπρασίας, ο Christie’s τον έχει κάνει ήδη ψηφιακό σταρ. Μέσω της πλατφόρμας Christie's Select, συλλέκτες και φαν της παλαιοντολογίας μπορούν να τον «φέρουν» στον χώρο τους σε μια καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, να τον δουν σε κλίμακα, να τον περιστρέψουν, να τον εξερευνήσουν.

Κάπως έτσι, ένα μικρό, φτερωτό σαρκοφάγο από την προϊστορική Αμερική καταλήγει να παίζει στο ίδιο ταμπλό με Picasso και Warhol. Το ερώτημα είναι αν θα τον κερδίσει κάποιο μουσείο ή αν θα χαθεί σε μια ιδιωτική συλλογή πίσω από κλειστές πόρτες και κουρτίνες. Όπως και να ’χει, ο Spike αποδεικνύει ότι οι δεινόσαυροι μπορεί να εξαφανίστηκαν από τη Γη, αλλά στο χρηματιστήριο της ματαιοδοξίας παραμένουν… απολύτως ζωντανοί.

