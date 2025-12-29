«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα - Στο κόκκινο ο αεροπορικός συναγερμός (βίντεο)

Στις 27 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν μεγάλα νέφη καπνού και τέφρας να υψώνονται πάνω από το ηφαίστειο στη Σικελία, την ώρα που σκιέρ βρίσκονταν στις πίστες στις πλαγιές του βουνού.

Το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας ανέφερε ότι η δραστηριότητα εντάθηκε, με ορισμένους κρατήρες να εκπέμπουν σχεδόν αδιάκοπα τέφρα.

Παρά την έκδοση της υψηλότερης προειδοποίησης για την αεροπλοΐα, οι τοπικές αρχές σημείωσαν ότι το κοντινό αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και ότι θα υπάρξουν περιορισμοί μόνο αν αυξηθεί η πτώση τέφρας στην περιοχή.

Πηγή: lifo.gr