Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Μήνυμα Τεχεράνης προς Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι Βρετανικές Βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον του Ιράν - Τι λένε διπλωματικές πηγές στον «Π»
| Υγεία

Ιός Δυτικού Νείλου: Αρχίζουν ψεκασμοί μετά το πρώτο κρούσμα - Καθησυχαστικό το Υπουργείο Υγείας

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ψεκασμούς στις περιοχές στις οποίες φαίνεται να κινήθηκε και να μολύνθηκε ο ασθενής.

Σε εφαρμογή τέθηκε το ειδικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 στην Κύπρο, με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προχωρούν σε ψεκασμούς στις περιοχές στις οποίες κινήθηκε ο ασθενής.

Σχετικά άρθρα:

Πρόκειται για 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Όπως ανέφερε στον «Π» η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, το Υπουργείο ήταν ενήμερο από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό και το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντίνου, έχει ήδη καταγραφεί το ιστορικό του 70χρονου και από τη διερεύνηση δεν προκύπτει πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι πρόκειται για εγχώρια μετάδοση του ιού.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ψεκασμούς στις περιοχές στις οποίες φαίνεται να κινήθηκε και να μολύνθηκε ο ασθενής.

Η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι ο εντοπισμός του περιστατικού δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Υπουργείο Υγείας, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ο ιός στην Κύπρο, αφού σποραδικά περιστατικά είχαν καταγραφεί και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Στην πλειονότητά τους, οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ασυμπτωματικές, ενώ ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη. Ακόμη μικρότερο ποσοστό μπορεί να παρουσιάσει σοβαρή λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, με τις σοβαρότερες περιπτώσεις να αφορούν συνήθως ηλικιωμένους ή ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

 

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα