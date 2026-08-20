Ιός Δυτικού Νείλου: Αρχίζουν ψεκασμοί μετά το πρώτο κρούσμα - Καθησυχαστικό το Υπουργείο Υγείας

Σε εφαρμογή τέθηκε το ειδικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 στην Κύπρο, με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προχωρούν σε ψεκασμούς στις περιοχές στις οποίες κινήθηκε ο ασθενής.

Πρόκειται για 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Όπως ανέφερε στον «Π» η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, το Υπουργείο ήταν ενήμερο από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό και το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντίνου, έχει ήδη καταγραφεί το ιστορικό του 70χρονου και από τη διερεύνηση δεν προκύπτει πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι πρόκειται για εγχώρια μετάδοση του ιού.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ψεκασμούς στις περιοχές στις οποίες φαίνεται να κινήθηκε και να μολύνθηκε ο ασθενής.

Η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι ο εντοπισμός του περιστατικού δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Υπουργείο Υγείας, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ο ιός στην Κύπρο, αφού σποραδικά περιστατικά είχαν καταγραφεί και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Στην πλειονότητά τους, οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ασυμπτωματικές, ενώ ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη. Ακόμη μικρότερο ποσοστό μπορεί να παρουσιάσει σοβαρή λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, με τις σοβαρότερες περιπτώσεις να αφορούν συνήθως ηλικιωμένους ή ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.