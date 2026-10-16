Προσωρινό «λουκέτο» στην κλινική με τη λεγεωνέλλα: Εντοπίστηκε στο δίκτυο ύδρευσης - Μεταφέρθηκαν αλλού όλα τα νεογνά

Το νεογνό νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και δειγματοληψίες στο δίκτυο ύδρευσης του νοσηλευτηρίου όπου γεννήθηκε το βρέφος. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα κατέδειξαν την παρουσία του βακτηρίου σε σημεία του δικτύου.

Μεταφέρθηκαν τα νεογνά σε άλλα νοσηλευτήρια

Μετά την αξιολόγηση των πρώτων ευρημάτων, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του νοσηλευτηρίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρόσθετοι έλεγχοι και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, τα νεογνά που βρίσκονταν στο νοσηλευτήριο μεταφέρθηκαν σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες, ενώ έχουν δρομολογηθεί πρόσθετοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε επίσης στην ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης, ενημερώνοντας τις αρμόδιες νοσοκομειακές μονάδες και τους παιδιάτρους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό λεγεωνέλλωσης που να συνδέεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Πώς μεταδίδεται η λεγεωνέλλωση

Όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Υγείας, η λεγεωνέλλωση δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως μέσω της εισπνοής μικροσταγονιδίων νερού που περιέχουν το βακτήριο.

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νεογνών.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του νοσηλευτηρίου θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των πρόσθετων ελέγχων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.