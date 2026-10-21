Εκτός ΓεΣΥ το νοσηλευτήριο με τη λεγεωνέλλα - Ο ΟΑΥ ανέστειλε τη σύμβαση της κλινικής

Η απόφαση έχει άμεσες συνέπειες για τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, καθώς δεν μπορεί πλέον να δέχεται νέους ασθενείς μέσω του Συστήματος ούτε να διεκδικεί αποζημιώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την περίοδο της αναστολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΥ, οι διαδικασίες κινήθηκαν μόλις ο Οργανισμός ενημερώθηκε επισήμως από την Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για την αναστολή της άδειας λειτουργίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν, με την αναστολή της σύμβασης να ισχύει αναδρομικά από την ακριβή ημερομηνία και ώρα έκδοσης του σχετικού διατάγματος.

Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Όσο παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο δεν έχει δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης ως συμβεβλημένος πάροχος του ΓεΣΥ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες εισαγωγές δικαιούχων του Συστήματος, ενώ ο ΟΑΥ δεν θα αποζημιώνει υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της αναστολής.

Για όσους ασθενείς βρίσκονταν ήδη στο νοσηλευτήριο κατά την έκδοση της απόφασης, ο χειρισμός γίνεται στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της σχετικής νομοθεσίας.

Η επαναφορά του νοσηλευτηρίου στο ΓεΣΥ προϋποθέτει προηγουμένως την άρση της αναστολής της άδειας λειτουργίας του. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση δεν επανέρχεται χωρίς διαδικασία, καθώς το νοσηλευτήριο θα πρέπει να υποβάλει στον ΟΑΥ τα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την απόφαση της αρμόδιας Αρχής.

Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για την αδειοδότηση και την αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ανήκει αποκλειστικά στην Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, ενώ ο ίδιος λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το νεογνό προσβλήθηκε από λεγεωνέλλωση. Το βρέφος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν την παρουσία του βακτηρίου Legionella pneumophila σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στην απόφαση για αναστολή της λειτουργίας του.