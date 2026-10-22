Πώς τοποθετείται το Hadassash Medical Centre για το δημοσίευμα του «Π»: «Το κέντρο λειτουργεί νόμιμα και αδειοδοτημένα»

Αναφορικά με την αναφορά ότι το κέντρο βρίσκεται «στο μικροσκόπιο του Υπουργείου έπειτα από καταγγελίες», το Hadassah σημειώνει ότι «δεν εκκρεμεί συγκεκριμένη καταγγελία ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί εύρημα που να θέτει υπό αμφισβήτηση τη νόμιμη σημερινή λειτουργία του Κέντρου».

Για τη στελέχωσή του, το κέντρο υποστηρίζει ότι το δημοσίευμα έδωσε ελλιπή εικόνα αναφέροντας τρεις γιατρούς. Όπως αναφέρει, είχε ήδη κοινοποιήσει κατάλογο 15 γιατρών και δύο κλινικών διαιτολόγων, ενώ είχε εξηγήσει ότι συζητείται πρόσθετος κατάλογος άλλων 15 γιατρών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε αναφερθεί τηλεφωνικά στη δημοσιογράφο ότι στο κέντρο εργοδοτούνται πέντε έμπειροι, αδειούχοι νοσηλευτές και ακόμη επτά επαγγελματίες φυσικοθεραπείας και άσκησης. Το κέντρο προσθέτει ότι είχε ενημερώσει και για τη συμμετοχή των φυσιοθεραπευτών στο ΓεΣΥ, αλλά αυτή η πρόσθετη στελέχωση δεν παρουσιάστηκε στο δημοσίευμα. Διευκρινίζει επίσης ότι οι επιπλέον 15 γιατροί δεν παρουσιάζονται ως συνεργάτες του, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εγκρίσεις.

Απαντώντας στην αναφορά ότι «θεραπεύουν μέσω τηλεφώνου», το Hadassah χαρακτηρίζει την παρουσίαση παραπλανητική και εξηγεί ότι πρόκειται για εξειδικευμένη δεύτερη ιατρική γνώμη, την οποία ζητά ο τοπικός γιατρός. Ο γιατρός αξιολογεί τον φάκελο και την κλινική εικόνα και, εφόσον κρίνει ότι ενδείκνυται δεύτερη γνώμη και το επιθυμεί ο ασθενής, συντάσσει ιατρική έκθεση και υποβάλλει συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα στον κατάλληλο ειδικό των νοσοκομείων Hadassah στην Ιερουσαλήμ. Η διαδικασία, σημειώνει, «δεν αφορά τηλεκαθοδήγηση ιατρικής πράξης στον χώρο μας από γιατρό που βρίσκεται στο Ισραήλ».

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης γύρω από τη νόμιμη λειτουργία του ιατρικού και ακτινοδιαγνωστικού κέντρου. Το Hadassah αναφέρει ότι είχε διευκρινίσει πως για τις σημερινές δραστηριότητές του δεν απαιτείται χωριστή άδεια λειτουργίας ιατρικού κέντρου, πέραν των εφαρμοστέων επαγγελματικών και επιμέρους απαιτήσεων, και ότι έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.

Το κέντρο προσθέτει ότι ενδεχόμενη αναβάθμισή του σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας αποτελεί χωριστή διαδικασία ανάπτυξης και πρόσθετης αδειοδότησης. Όπως αναφέρει, αυτό δεν αναιρεί τη σημερινή νόμιμη λειτουργία του ούτε σημαίνει ότι αναμένει άδεια για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το ισχύον πλαίσιό του.

Σε σχέση με την αναφορά σε πιθανή παροχή θεραπείας, το Hadassah δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση σε ασθενή στις εγκαταστάσεις του και ότι ο εξοπλισμός δεν αποκρύφθηκε. Αναφέρει πως στις 26 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της υποβολής του τελικού φακέλου για την αδειοδότηση του απεικονιστικού κέντρου, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας αναλυτικός κατάλογος, στον οποίο αναφέρονταν ρητά το σύστημα πλασμαφαίρεσης και η μονάδα οζονοθεραπείας. «Η αγορά εξοπλισμού για σχεδιαζόμενη υπηρεσία δεν αποτελεί απόδειξη ότι η υπηρεσία παρασχέθηκε», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι υπόνοιες δεν μπορούν να υποκαθιστούν συγκεκριμένα ευρήματα.

Το Hadassah ζητά άμεση αλλαγή των τίτλων που χαρακτηρίζει παραπλανητικούς και διόρθωση της εισαγωγής, των σχετικών σημείων του άρθρου και της δημόσιας προεπισκόπησής του. Ζητά η διόρθωση να γίνει στον ίδιο σύνδεσμο που κυκλοφορεί, με εμφανή σημείωση των αλλαγών, καθώς και στις αναρτήσεις των λογαριασμών της εφημερίδας που προωθούν το θέμα.

Καταλήγοντας, το κέντρο αναφέρει ότι αποδέχεται τον έλεγχο και απαντά με στοιχεία, ενώ ζητά ακρίβεια και υπευθυνότητα από όσους ενημερώνουν το κοινό. Δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί δημοσιεύματα που, μέσω ανακριβειών και υπονοουμένων, πλήττουν αδικαιολόγητα το καλό όνομα και τη φήμη του.

Πηγή: ΚΥΠΕ