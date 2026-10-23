Στα χαρτιά το κέντρο διατροφικών διαταραχών- Δύο χρόνια μετά την εξαγγελία του ενός εκατομμυρίου ευρώ, οι ασθενείς εξακολουθούν να περιμένουν

Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, επικαλούμενος ενημέρωση του ΟΚΥπΥ, αναφέρει ότι στη Β΄ και Γ΄ Φάση ανάπτυξης των νέων υποδομών Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνεται η δημιουργία εξειδικευμένων εξωτερικών ιατρείων για ενηλίκους και αντίστοιχων υπηρεσιών για ανηλίκους, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Για τους ενήλικους ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία, το υπουργείο εξηγεί ότι, εφόσον το επιτρέπει η κλινική τους κατάσταση, αντιμετωπίζονται σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου για τη ζωή τους, όταν δεν συναινούν στη νοσηλεία, προβλέπεται αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Δύσκολα περιστατικά παραπέμπονται, κατόπιν συνεννόησης, σε εξειδικευμένες κλινικές του εξωτερικού.

Στις 20 Ιουνίου 2024, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωνε ότι είχε ληφθεί απόφαση, σε συνεννόηση με τον ΟΚΥπΥ, για τη δημιουργία εξειδικευμένου κέντρου ημερήσιας φροντίδας για ανηλίκους και ενηλίκους.

Για τον σκοπό αυτό υπολογιζόταν κονδύλι ενός εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο το υπουργείο σκόπευε να εντάξει στον προϋπολογισμό του 2025, προκειμένου να ενοικιαστεί κατάλληλος χώρος στα περίχωρα της Λευκωσίας. Το κέντρο θα στελεχωνόταν από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, προσφέροντας συντονισμένη θεραπευτική φροντίδα.

Τον Μάιο του 2025, το υπουργείο ανακοίνωνε επίσης την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τις διατροφικές διαταραχές. Ωστόσο, η τελευταία κοινοβουλευτική απάντηση δεν δίνει πληροφορίες για την πορεία του εξαγγελθέντος κέντρου ούτε για την τύχη του σχετικού κονδυλίου.

Η κραυγή μιας μητέρας

Πίσω από τους σχεδιασμούς βρίσκονται ασθενείς και οικογένειες που αναζητούν εξειδικευμένη φροντίδα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο «Π» δημοσίευσε την ανοικτή επιστολή μιας μητέρας, η οποία περιέγραφε την αγωνία για το μέλλον του παιδιού της, που αντιμετωπίζει διατροφική διαταραχή.

Η μητέρα αναδείκνυε ιδιαίτερα τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται συνεχή θεραπευτική υποστήριξη. Ζητούσε από το κράτος να εξασφαλίσει κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε οι οικογένειες να μη βρίσκονται αντιμέτωπες με αδιέξοδα.

Η επιστολή της υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε εξαγγελία που καθυστερεί υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να περιμένουν. Και για τους ασθενείς με σοβαρές διατροφικές διαταραχές, η πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία δεν μπορεί να παραμένει υπόσχεση.