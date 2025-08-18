Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Υγεία

Προειδοποιούν οι ειδικοί στα κατεχόμενα για αγορά κρέατος μετά το κρούσμα «τρελής αγελάδας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα πρίον, συνέχισε, που προκαλούν την νόσο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη θερμότητα και το μαγείρεμα, σημειώνοντας ότι το βράσιμο, το στιφάδο, το τηγάνισμα ή το ψήσιμο δεν τα καταστρέφουν.

Μετά τον θάνατο ενός ατόμου στα κατεχόμενα από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, γνωστή και ως «νόσος των τρελών αγελάδων», το τ/κ «επιμελητήριο μηχανικών τροφίμων» προειδοποιεί με ανακοίνωσή του το κοινό ν’ αγοράζει κρέας και προϊόντων κρέατος από «επίσημα» ελεγμένα κρεοπωλεία και κιμά και παρασκευασμένων προϊόντων κρέατος μόνο από «αδειοδοτημένες και εγγεγραμμένες» επιχειρήσεις.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι ιστοί όπως ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός, η σπλήνα και το λεπτό έντερο δεν πρέπει να καταναλώνονται ή να χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα λόγω του υψηλού κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Κάλεσε επίσης τις «αρχές» να εφαρμόσουν αυστηρούς κτηνιατρικούς ελέγχους στις εισαγωγές κρέατος και στα εγχώρια σφαγεία.

Ο Μπέστε Όιμεν, «πρόεδρος» του «επιμελητηρίου» ανέφερε ότι η νόσος είναι θανατηφόρα στα βοοειδή κι επηρεάζει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, εξηγώντας ότι η αιτία είναι μια ανώμαλη πρωτεΐνη που ονομάζεται πριόν. «Η μετάδοση στους ανθρώπους είναι μέσω της εισόδου αυτών των ιστών στην τροφική αλυσίδα και της κατανάλωσής τους», σημείωσε.

Τα πρίον, συνέχισε, που προκαλούν την νόσο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη θερμότητα και το μαγείρεμα, σημειώνοντας ότι το βράσιμο, το στιφάδο, το τηγάνισμα ή το ψήσιμο δεν τα καταστρέφουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited