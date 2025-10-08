Από τη θερμοκοιτίδα… στο βάθρο της επιτυχίας!

Με μια συγκλονιστική και ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» γιόρτασε τη συμπλήρωση 10 χρόνων αδιάλειπτης προσφοράς και στήριξης προς τα πρόωρα μωρά και τις οικογένειές τους.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, ο νεαρός υπερμαραθώνιος κολυμβητής Χριστόφορος Θεοφάνους από την Ελλάδα – ο ίδιος «Μωρό-θαύμα» που γεννήθηκε πρόωρα στις 28 εβδομάδες κύησης με πολύ λίγες πιθανότητες επιβίωσης – κολύμπησε τιμώντας τα 10 χρόνια δράσης του Συνδέσμου, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα αντοχής και ελπίδας και αφιερώνοντας τον αγώνα του σε όλα τα πρόωρα νεογνά της Κύπρου!

Ο 21χρονος σήμερα Χριστόφορος, που τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε ήδη καταφέρει να διανύσει 42,2 χιλιόμετρα κολυμπώντας στο Ιόνιο Πέλαγος σε 15 ώρες χωρίς διακοπή, συγκίνησε το κοινό με τη δύναμη ψυχής και την προσωπική του ιστορία.

«Η Κύπρος είναι κομμάτι της καρδιάς μου. Νιώθω συγκίνηση και τιμή που η επιθυμία μου να κολυμπήσω για πρώτη φορά σε πισίνα τόσα πολλά χιλιόμετρα για έναν τόσο σημαντικό σκοπό, έγινε πραγματικότητα», ανέφερε συγκινημένος ο Χριστόφορος.

Η εκδήλωση περιλάμβανε σκυταλοδρομία αγάπης από βετεράνους κολυμβητές και φιλανθρωπική ημερίδα κολύμβησης με τη συμμετοχή παιδιών 9–11 ετών από Ναυτικούς Ομίλους Παγκύπρια, υπό την οργάνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης (ΚΟΕΚ), στηρίζοντας την προσπάθεια του Χριστόφορου και τον σκοπό του Συνδέσμου.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας, καθώς και της ΚΟΕΚ.

Επίσημο δείπνο προς τιμή του Χριστόφορου Θεοφάνους

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμή του Χριστόφορου στο εστιατόριο Pralina, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, χορηγών και φίλων του Συνδέσμου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν:

Η Έντιμη Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ Μαρία Παναγιώτου εκ μέρους της Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Ευθύμιος Δίπλαρος και

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου κα Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη

Στον χαιρετισμό της, η κα Μεγαλέμου δήλωσε με συγκίνηση:

«Ο Σύνδεσμός μας απόψε τιμά τον Χριστόφορο για κάτι πολύ περισσότερο από τις αθλητικές του επιδόσεις. Τον τιμά για τη δύναμη που εκπέμπει στα εκατομμύρια πρόωρα μωρά που γεννιούνται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, για τη δύναμη που προσφέρει στα χιλιάδες πρόωρα μωρά-θαύματα της Κύπρου, για τη δύναμη ψυχής που ενσαρκώνει… για τη φλόγα που μεταδίδει σε όλους εμάς — τους ανθρώπους του Συνδέσμου — να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με πίστη και συνέπεια για έναν καλύτερο αύριο για τα πρόωρα μωρά.»

Βραβεία απένειμαν στον Χριστόφορο η Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ κα Κάλλη Χατζηιωσήφ, ο κ. Σωτήρης Καρμιώτης εκ μέρους της ΚΟΕΚ και η Πρόεδρος του Συνδέσμου.

Ο Χριστόφορος ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τα Μέλη του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα για την πρόσκληση, την άψογη διοργάνωση και για το ανεκτίμητο έργο που επιτελούν, λέγοντας « Η πίστη και η προσπάθεια μπορούν να οδηγήσουν από την θερμοκοιτίδα στο βάθρο της ζωής. Πάντα πίστευα ότι εκεί που σταματάει το σώμα εκεί αρχίζει η ψυχή. Ήρθα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο γιατί ξέρω, μέσα από την ιστορία του, για την ψυχική δύναμη των ανθρώπων του…και αύριο θα φύγω πλέον σίγουρος πως η Κύπρος είναι το νησί που μου κληροδότησε η ψυχή μου!

Υ.Γ. Ο Χριστόφορος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, είναι φωτεινό παράδειγμα ότι τα πρόωρα μωρά και οι οικογένειες τους αξίζουν και δικαιούνται να έχουν αυτά που χρειάζονται. Το Έργο της Μονάδας είναι υψίστης σημασίας και επείγουσας ανάγκης να ολοκληρωθεί άμεσα για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλα τα πρόωρα της χώρας μας να φτάσουν από τη θερμοκοιτίδα στο βάθρο της Ζωής και της Επιτυχίας. Οι Διευθύνοντες του ΟΚΥπΥ δεν είναι σε θέση να κοιτάξουν τον Χριστόφορο στα μάτια.