Συγκλονίζει συγγενής ασθενούς με ψυχικά νοσήματα: «Ζούμε με τον φόβο για το τι θα συμβεί στο επόμενο ψυχωτικό επεισόδιο»

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι οικογένειες ατόμων με ψυχικά νοσήματα είναι στο περιθώριο κατήγγειλε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής.

«Φτάσαμε στα όρια μας, αγαπούμε τους ανθρώπους μας αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμάς δεν υπάρχει κανένας να μας προστατεύσει… Για να βγει διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας ή υποχρεωτικής εξέτασης από ψυχίατρο, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να γίνει επικίνδυνος. Πάμε στην αστυνομία και μας αγνοούν ή μας λένε: Ελάτε να πάμε μαζί να τον συλλάβουμε.

»Αναγκάζονται γονείς ή άλλοι συγγενείς πρώτου βαθμού να πηγαίνουν στο Δικαστήριο και να στέκονται απέναντι στον άνθρωπο τους για να βγάλουν διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας. Υπάρχουν ασθενείς που βλέπουν τους συγγενείς τους ως εχθρούς, ζούμε με τον φόβο για το τι θα συμβεί στο επόμενο ψυχωτικό επεισόδιο.. Δεν υπάρχει κάποιος να μας προστατεύσει εμάς».

Αυτά και άλλα πολλά λέχθηκαν, σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, από συγγενή ατόμου με ψυχικά προβλήματα, η οποία, όπως ανέφερε στην Επιτροπή,15 χρόνια τώρα βιώνει αυτή την κατάσταση, καταγγέλλοντας ότι οι οικογένειες ατόμων με ψυχικά νοσήματα είναι στο περιθώριο.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΥΓΕΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΕπιτροπήΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

