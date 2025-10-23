Φορείς καταγγέλλουν ότι μικροκομματικά συμφέροντα ξεδόντιασαν το νομοσχέδιο για υπηρεσίες αποκατάστασης

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας εκφράζουν για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που ορισμένα κοινοβουλευτικά κόμματα χειρίζονται το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία κέντρων και την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στους πολίτες.

Σύμφωνα με τους φορείς, τρία κόμματα κατέθεσαν συνολικά 11 τροπολογίες, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, περιορίζουν την ανάπτυξη νέων δομών και την εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα. «Παρά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε τις τελευταίες δύο μήνες με τα κόμματα, δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το ιδανικό για τους ασθενείς αποτέλεσμα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Οι φορείς τονίζουν ότι κάθε νέος πάροχος υπηρεσιών αποκατάστασης πρέπει να έχει το δικαίωμα να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτει εξειδίκευση, είτε οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται εντός, είτε εκτός νοσηλευτηρίων. Επιπλέον, όλοι οι πάροχοι – υφιστάμενοι και νέοι – θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αδειοδοτηθούν με βάση τον ίδιο νόμο, χωρίς εξαιρέσεις και με ίσο χρονικό περιθώριο για συμμόρφωση.

Οι τρεις φορείς καλούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αφήσουν κατά μέρος μικροκομματικά συμφέροντα και να στηρίξουν τροπολογίες που θα διασφαλίζουν τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών, ασθενών και ατόμων με αναπηρία.