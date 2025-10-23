Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Φορείς καταγγέλλουν ότι μικροκομματικά συμφέροντα ξεδόντιασαν το νομοσχέδιο για υπηρεσίες αποκατάστασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι τρεις φορείς καλούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αφήσουν κατά μέρος μικροκομματικά συμφέροντα και να στηρίξουν τροπολογίες που θα διασφαλίζουν τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών, ασθενών και ατόμων με αναπηρία.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας εκφράζουν για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που ορισμένα κοινοβουλευτικά κόμματα χειρίζονται το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία κέντρων και την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στους πολίτες.

Σύμφωνα με τους φορείς, τρία κόμματα κατέθεσαν συνολικά 11 τροπολογίες, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, περιορίζουν την ανάπτυξη νέων δομών και την εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα. «Παρά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε τις τελευταίες δύο μήνες με τα κόμματα, δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το ιδανικό για τους ασθενείς αποτέλεσμα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Οι φορείς τονίζουν ότι κάθε νέος πάροχος υπηρεσιών αποκατάστασης πρέπει να έχει το δικαίωμα να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτει εξειδίκευση, είτε οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται εντός, είτε εκτός νοσηλευτηρίων. Επιπλέον, όλοι οι πάροχοι – υφιστάμενοι και νέοι – θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αδειοδοτηθούν με βάση τον ίδιο νόμο, χωρίς εξαιρέσεις και με ίσο χρονικό περιθώριο για συμμόρφωση.

Οι τρεις φορείς καλούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αφήσουν κατά μέρος μικροκομματικά συμφέροντα και να στηρίξουν τροπολογίες που θα διασφαλίζουν τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών, ασθενών και ατόμων με αναπηρία.

 

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΥΓΕΙΑΑΜΕΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΟΣΑΚΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα