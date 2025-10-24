Τα έψαλλε στη Βουλή για τα νομοσχέδια ο υπουργός Υγείας - Αντέδρασε η Σάββια

Αντάλλαξαν πυρά, με το γάντι βεβαίως, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, όταν ο Μιχάλης Δαμιανός επεσήμανε το γεγονός ότι εδώ και μήνες εκκρεμούν νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής αλλά δεν προωθούνται προς συζήτηση.

Ο διάλογος, σε σχετικά ψηλούς τόνους, άρχισε όταν η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάββια Ορφανίδου κατά την υποβολή ερωτημάτων προς τον Υπουργό, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας ζήτησε ενημέρωση για τον χρόνο κατά τον οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την κοινοτική ψυχική υγεία.

«Ψηφίστε πρώτα εκείνα που σας έστειλα και μετά μην ανησυχείτε θα σας στείλω κι άλλα», απάντησε ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι «από τον Φεβρουάριο σας έστειλα τις Πανεπιστημιακές κλινικές και ακόμα δεν αρχίσατε να συζητάτε το νομοσχέδιο. Εκκρεμούν ενώπιον σας κι άλλα νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο για τα ακτινοδιαγνωστικά τώρα άρχισατε να το συζητάτε, το ίδιο και το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα και υπάρχουν κι άλλα», υπέδειξε.

«Δεν έχει σημασία τι μας στείλατε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να ρωτούμε για το πότε θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που το περιμένουμε εδώ και χρόνια», απάντησε η βουλευτής του ΔΗΣΥ με τον Μιχάλη Δαμιανό να απαντά: «Θα το πάρετε και αυτό όταν είναι έτοιμο και θα πάρετε και άλλα πολύ σύντομα. Ψηφίστε αυτά που έχετε και έρχονται κι άλλα».

Η Σάββια Ορφανίδου υπεραμύνθηκε των προσπαθειών της επιτροπής Υγείας «να ολοκληρώσει όλα τα νομοσχέδια» υποδεικνύοντας ότι «δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση από πλευράς της Βουλής».

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2026, ξεχωρίζει κονδύλι ύψους €105 εκατομμυρίων, το οποίο αποτελεί το 6.9% του συνολικού προϋπολογισμού και προορίζεται για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας που προσφέρει στους κύπριους ασθενείς, για λογαριασμό του Κράτους.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του ο Μιχάλης Δαμιανός αναφέρθηκε στον εποπτικό ρόλο που, όπως είπε, αναλαμβάνει πλέον το Υπουργείο Υγείας το οποίο παύει να είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας και επικεντρώνεται σε θέματα πολιτικής, ανάπτυξης στρατηγικών και παρακολούθησης ολόκληρου του τομέα της Υγείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €1.5 δις και περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Το μεγαλύτερο βεβαίως μέρος των κονδυλίων συνεχίζει να αφορά μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας 369,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό 24,4% του συνόλου, προορίζονται για μισθούς και επιδόματα προσωπικού, 50 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά φαρμάκων και εμβολίων, ενώ 105,4 εκατομμύρια ευρώ καταγράφονται ως δαπάνες για υπηρεσίες δημόσιας υγείας που αγοράζονται από τον ΟΚΥπΥ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χρηματοδότηση του ΓεΣΥ, η οποία αυξάνεται κατά 102,2 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 871 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη του Υπουργείου είναι η προστασία του συστήματος από καταχρήσεις και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται σε 9,76 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά κυρίως την ανέγερση του νέου κτηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και την αγορά εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθούν επτά έργα ύψους 24,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες δεκαπέντε δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 79,1 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθούν από τον ΟΚΥπΥ, τον ΟΑΥ και την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Ο Υπουργός παρουσίασε, επίσης, δέσμη μεταρρυθμίσεων και νομοσχεδίων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η ίδρυση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων και Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Προβλέπεται, ακόμη, η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας και η αναδιοργάνωση του Υπουργείου με πιο ευέλικτες δομές διοίκησης.

Σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων, ο κ. Δαμιανός έθεσε στο επίκεντρο την ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας, την παρακολούθηση της νοσοκομειακής κατανάλωσης αντιβιοτικών, την ετοιμότητα απέναντι σε μεταδοτικά νοσήματα και πανδημίες, καθώς και την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της πρόληψης.