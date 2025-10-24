«Πράσινο φως» από τον υπουργό Υγείας για αποκατάσταση- «Οι τροπολογίες  λύνουν προβλήματα και επιτρέπουν την ψήφιση του νόμου»

Την ικανοποίησή του για τις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο για τα Κέντρα Αποκατάστασης εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανού, μετά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο θεωρεί ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υγείας «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση» και ανοίγουν τον δρόμο για την ψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια, εντός Νοεμβρίου.

«Η θέση του Υπουργείου Υγείας για την αποκατάσταση ήταν το νομοσχέδιο που είχαμε καταθέσει από το 2024», δήλωσε ο κ. Δαμιανού, σημειώνοντας πως το αρχικό κείμενο είχε σημαντικά προβλήματα, τα οποία διορθώνονται μέσα από τις τροπολογίες. «Οι τροπολογίες θεωρούμε ότι είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ψήφιση. Εμάς στόχος μας είναι να συνεχίσουν τα νοσοκομειακά κέντρα που και τώρα προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ να τις προσφέρουν και ταυτόχρονα να αξιολογηθούν οι στέγες που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και να έχουν οι ασθενείς πρόσβαση και σε αυτές», ανέφερε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Πολιτεία ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης. «Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος νόμος για να αδειοδοτηθούν», σημείωσε, εξηγώντας πως με τις νέες ρυθμίσεις, κάθε νέο κέντρο θα μπορεί να παρέχει μία ή περισσότερες από τις οκτώ θεματικές ενότητες αποκατάστασης, χωρίς την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολό τους, όπως ίσχυε προηγουμένως.

«Από εμάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνει το πράσινο φως για ψήφιση διότι πρέπει επιτέλους να ψηφιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ξαναδούμε, αλλά αρκετές από τις δικές μας θέσεις για διόρθωση έχουν υιοθετηθεί».

Αντιδράσεις από οργανώσεις ασθενών και αναπήρων

Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται στον απόηχο των αντιδράσεων που εκφράστηκαν από οργανώσεις ασθενών και ατόμων με αναπηρία, με τον κ. Δαμιανού να απαντά πως οι αλλαγές που προωθούνται διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων.

Νωρίτερα, η ΟΣΑΚ, η ΚΥΣΟΑ και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, με κοινή ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους υποστηρίζοντας ότι οι τροπολογίες περιορίζουν την ανάπτυξη νέων δομών και δημιουργούν ένα σύστημα δύο ταχυτήτων στην αποκατάσταση. Οι οργανώσεις τόνισαν ότι όλοι οι πάροχοι, υφιστάμενοι και νέοι, πρέπει να αξιολογούνται και να αδειοδοτούνται με βάση τα ίδια κριτήρια και προθεσμίες, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση και ποιοτική φροντίδα για τους ασθενείς.