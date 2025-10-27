Νέο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου σε Λάρνακα – Αμμόχωστο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει τη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Λάρνακας – Αμμοχώστου, ενός νέου, πλήρως εξοπλισμένου κέντρου ογκολογικής φροντίδας που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των επαρχιών Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου. Το Κέντρο θα ανεγερθεί στην οδό Παπανικολή, πλησίον του Σταδίου «Αμμόχωστος» στη Λάρνακα, και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2026.

Η δημιουργία του νέου Κέντρου αποτελεί ορόσημο για την ογκολογική φροντίδα στην Κύπρο, καθώς ενισχύει ουσιαστικά την πρόσβαση των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής τους. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, με στόχο την παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης φροντίδας σε ακόμη περισσότερους συνανθρώπους μας.

Το νέο Κέντρο θα προσφέρει υπηρεσίες παθολογικής ογκολογίας (χημειοθεραπείες, ορμονοθεραπείες κ.ά.) και ακτινοθεραπείας, με την εγκατάσταση γραμμικού επιταχυντή τελευταίας τεχνολογίας. Θα στελεχωθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, ενώ οι ιατροί των εξειδικευμένων μονάδων καρκίνου θα πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στη Λάρνακα για να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών της περιοχής, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ποιότητα της φροντίδας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, κ. Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης, δήλωσε: «Η απόφαση των Ιδρυτών του Κέντρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Κύπρου, να δημιουργήσουν το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λάρνακας – Αμμοχώστου, ελήφθη από το Συμβούλιο Επιτρόπων του Κέντρου λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη οργανωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στην περιοχή. Μαζί με τους Ιδρυτές και τους ιδιώτες δωρητές, που με τις αξιομνημόνευτες συνεισφορές τους στηρίζουν το έργο μας, φέρνουμε τον Φάρο Ελπίδας — το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου — πιο κοντά στους ασθενείς και στους συγγενείς τους, κοντά στο σπίτι τους, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην παρεχόμενη φροντίδα».

Με τη δημιουργία του νέου Κέντρου, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου επεκτείνει τη φυσική του παρουσία και ενδυναμώνει την αποστολή του να προσφέρει ολοκληρωμένη, καινοτόμο και υψηλής ποιότητας φροντίδα σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο στην Κύπρο.