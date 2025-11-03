Η ΟΣΑΚ διεξάγει παγκύπρια έρευνα για την εμπειρία των δικαιούχων ΓεΣΥ με τους Προσωπικούς Ιατρούς

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή μιας σημαντικής έρευνας που στοχεύει να καταγράψει και να αναλύσει τις εμπειρίες των δικαιούχων του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) με τους Προσωπικούς τους Ιατρούς.

Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων των πολιτών, ώστε να εντοπιστούν τομείς που λειτουργούν αποτελεσματικά καθώς και πεδία που χρειάζονται βελτίωση, με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για όλους.

Η έρευνα της ΟΣΑΚ επιδιώκει να εξετάσει:

Τις προσωπικές εμπειρίες των δικαιούχων σε σχέση με τη χρήση υπηρεσιών του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Τον τρόπο και τον βαθμό επικοινωνίας των δικαιούχων με τον ΠΙ τους.

Τις εμπειρίες ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες και υπηρεσίες του ΓεΣΥ.

Ενδεχόμενα σημεία βελτίωσης και ενίσχυσης της σχέσης ασθενούς–ΠΙ.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, ενώ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται μερικά μόνο λεπτά.

Η συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων ερωτηματολογίων θα βοηθήσει στην καλύτερη και ορθότερη αποτύπωση της πραγματικής εικόνας που θα αποτελέσει στη συνέχεια ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια της ΟΣΑΚ.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://forms.office.com/e/hxEnAmyEPT ή μέσω της ιστοσελίδας της ΟΣΑΚ.

«Μοιράσου την εμπειρία σου, θετική ή αρνητική, και βοήθησε μας να διεκδικήσουμε περισσότερα για εσένα ή να προστατεύσουμε τα όσα σου προσφέρουν ασφάλεια και υποστηρίζουν την κάθε προσπάθεια σου για εξασφάλιση των υπηρεσιών υγείας που χρειάζεσαι».

Επικοινωνία:

ΟΣΑΚ

Αγίου Στυλιανού 1, Κατάστημα 2, Λευκωσία 2052

Τηλ.: 22386001

Email: info@cypatient.org

Ιστοσελίδα: www.cypatient.org

Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ ΕΠ 2025.01.251).