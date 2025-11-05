Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΤΑΕΠ ΓΝ Λευκωσίας: «Παιδοχειρούργος έδινε οδηγίες στην παιδίατρο για να ράψει το παιδί μου από το τηλέφωνο»

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Καταγγελία για πολύωρη καθυστέρηση στη φροντίδα παιδιού 2,5 ετών στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας κατατέθηκε από μητέρα, η οποία κάνει λόγο για τρεις και πλέον ώρες αναμονής μέχρι να εντοπιστεί παιδοχειρουργός.

Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι στις 24 Οκτωβρίου και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Όπως περιγράφει η μητέρα, ο παιδίατρος διαπίστωσε ότι το τραύμα χρειαζόταν ράμματα, ωστόσο ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να τα κάνει και έπρεπε να ειδοποιηθεί ειδικός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα στον «Π», μετά από επικοινωνία με την προσωπική γιατρό του παιδιού εντοπίστηκε παιδοχειρουργός σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου και μεταφέρθηκε τελικά το παιδί για να γίνει η ραφή.

Η μητέρα στην επιστολή της θέτει ερωτήματα για την οργάνωση της εφημερίας, τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων γιατρών για παιδιατρικά περιστατικά, καθώς και τον βαθμό ετοιμότητας του ΤΑΕΠ για επείγουσες επεμβάσεις σε μικρά παιδιά.

Η επιστολή έχει σταλεί και στο Υπουργείο Υγείας και στον ΟΚΥπΥ.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι η καταγγελία διερευνάται και έχουν ήδη ζητηθεί διευκρινίσεις από τους εφημερεύοντες παιδιάτρους.

