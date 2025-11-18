ΟΣΑΚ «αδειάζει» Δίπλαρο: Καμία μαζική απόρριψη ογκολογικών φαρμάκων από ΟΑΥ

Αναστάτωση στους ασθενείς και τις οικογένειές τους προκάλεσαν οι πρόσφατες αναφορές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιου Δίπλαρου, περί «απορρίψεων ογκολογικών θεραπειών». Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), μετά από δική της διερεύνηση, παρεμβαίνει δημόσια για να «αποκαταστήσει την αλήθεια», όπως υπογραμμίζει, και να βάλει τέλος σε «αχρείαστη ανησυχία».

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, τα αναλυτικά στοιχεία που έλαβε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε έξαρση απορρίψεων. Αντίθετα, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι από τον Ιούνιο, οπότε χαλάρωσαν και αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων, η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Μόνο τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ο ΟΑΥ αξιολόγησε 188 αιτήματα, εκ των οποίων 54 αφορούσαν ογκολογικές θεραπείες. Από αυτά, απορρίφθηκαν 13, όλα λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Επιπλέον, για κανένα από τα συγκεκριμένα αιτήματα δεν υποβλήθηκε ένσταση από γιατρούς προς την Αναθεωρητική Επιτροπή.

Η Ομοσπονδία αναφέρει πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και με συνδέσμους καρκινοπαθών, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι τα προβλήματα του παρελθόντος δεν υφίστανται μετά τις αλλαγές του Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της ΟΣΑΚ δεν έχει λάβει ούτε ένα παράπονο τους τελευταίους τρεις μήνες, στοιχείο που – όπως δηλώνουν – «καταρρίπτει πλήρως τις δραματοποιημένες αναφορές».

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει επίσης ότι οι απορρίψεις σε ορισμένες περιπτώσεις είναι «αναμενόμενες και απαραίτητες», γιατί η αλόγιστη χορήγηση εξειδικευμένων θεραπειών «δεν προστατεύει τους ασθενείς, τους εκθέτει».

Η ΟΣΑΚ χαρακτηρίζει «πλήρως παραπλανητικούς» τους ισχυρισμούς ότι μη ιατρικό προσωπικό λαμβάνει αποφάσεις για ογκολογικές θεραπείες. Υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Ειδικών Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων (ΕΕΟΑΦ) αποτελείται από επτά μέλη, εκ των οποίων πέντε είναι γιατροί (ογκολόγος, αιματολόγος, νευρολόγος, παθολόγος, ρευματολόγος) και δύο λειτουργοί/φαρμακοποιοί του ΟΑΥ.

Οι αποφάσεις βασίζονται σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες και όχι – όπως υπογραμμίζει η ΟΣΑΚ – σε οικονομικούς υπολογισμούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τη δημοσιοποίηση πρακτικών σύσκεψης του Αυγούστου 2022, την εποχή όπου η Επιτροπή υπαγόταν ακόμη στο Υπουργείο Υγείας.

Κατά την ΟΣΑΚ, τα έγγραφα αυτά δεν αντανακλούν τη σημερινή πραγματικότητα, ενώ τα άτομα που εμφανίζονται να εξέφρασαν τότε απόψεις δεν συμμετέχουν πλέον στην Επιτροπή. «Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος και με ποιο σκοπό επέλεξε να ανακινήσει παρωχημένα και άσχετα έγγραφα», αναφέρει.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι βασική της προτεραιότητα παραμένει η επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε περισσότερες θεραπείες να ενταχθούν στους καταλόγους του ΓεΣΥ, μειώνοντας την ανάγκη για ονομαστικές αιτήσεις και την ταλαιπωρία ασθενών και γιατρών.

Υπογραμμίζει ότι ο ΟΑΥ «δεν έχει λευκή επιταγή» και οφείλει να λειτουργεί αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων.

Η ΟΣΑΚ καλεί πολίτες και γιατρούς που αντιμετωπίζουν απορρίψεις να απευθύνονται στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών, ώστε κάθε περίπτωση να διερευνάται ουσιαστικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί μπορούν πάντα να ζητούν επανεξέταση από την Αναθεωρητική Επιτροπή, όταν θεωρούν πως η αρχική απόφαση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ασθενούς.

«Το συμφέρον των ασθενών δεν διασφαλίζεται με κορώνες και βαρύγδουπες δηλώσεις», καταλήγει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας: «Θυμίζουμε ότι έχουμε μνήμη για όσα συμβαίνουν».