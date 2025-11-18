Δίπλαρος απαντά στην ΟΣΑΚ: «Παραπλανητικοί ισχυρισμοί – Υπερασπίζονται άλλα συμφέροντα»

Με οξεία αντιπαράθεση εξελίσσεται το ζήτημα των απορρίψεων εξειδικευμένων φαρμάκων, με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιο Δίπλαρο, να απαντά με σκληρή γλώσσα στην ΟΣΑΚ. Η Ομοσπονδία είχε προηγουμένως διαψεύσει δημόσια τους ισχυρισμούς περί «μαζικών απορρίψεων» ογκολογικών θεραπειών.

Ο κ. Δίπλαρος ασκεί έντονη κριτική στην ΟΣΑΚ για τον χρόνο που επέλεξε να τοποθετηθεί, χαρακτηρίζοντάς το «αξιοπρόσεκτο και βαθύτατα προβληματικό».

Όπως αναφέρει:

«Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις σοβαρές καταγγελίες για απορρίψεις εξειδικευμένων φαρμάκων… η ΟΣΑΚ ‘θυμήθηκε’ να εκδώσει ανακοίνωση… Αν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται την εκπροσώπηση των ασθενών, τότε εύλογα εγείρονται ερωτήματα για το ποια συμφέροντα τελικά υπερασπίζονται.»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της ΟΣΑΚ ότι τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε σύσκεψη του 2022 στο Υπουργείο Υγείας δεν εμπλέκονται σήμερα στις επιτροπές του ΟΑΥ, ο κ. Δίπλαρος κάνει λόγο για παραπλάνηση.

Σημειώνει ότι στο επίσημο πρακτικό που δίνει στη δημοσιότητα, αναφέρεται συγκεκριμένο πρόσωπο που όχι μόνο συμμετέχει, αλλά προΐσταται της αντίστοιχης επιτροπής, έχοντας δίπλα του ανώτερη λειτουργό για τα φάρμακα που απαιτούν προέγκριση και για τα εξωνοσοκομειακά αναλώσιμα.

Ο κ. Δίπλαρος αναφέρεται και στο σημείο της ανακοίνωσης της ΟΣΑΚ όπου γίνεται λόγος για «εκτόξευση» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας στο παρελθόν.

Όπως δηλώνει:

«Η αναφορά αυτή αποκαλύπτει με απόλυτη σαφήνεια τις πραγματικές τους προτεραιότητες… επιλέγουν μια λογιστική προσέγγιση όπου η συγκράτηση του κόστους τίθεται υπεράνω των αναγκών των ανθρώπων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν.»

Προσθέτει ότι η τοποθέτηση της ΟΣΑΚ επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του:

«Οι απορρίψεις και οι καθυστερήσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά προϊόν μιας στενά οικονομίστικης λογικής εις βάρος των ασθενών.»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Δίπλαρος στέλνει μήνυμα ότι δεν πρόκειται να καμφθεί από αντιδράσεις:

«Οι εμμονές και οι ετσιθελισμοί κάποιων, όπως επίσης και οι εκφοβισμοί μέσα από ανακοινώσεις δεν πρόκειται να περάσουν.»

Η δήλωση του κ. Δίπλαρου συνοδεύεται και με απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδρίας που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Υγείας τον Αύγουστο του 2022: