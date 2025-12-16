Έτοιμοι για θεσμικό διάλογο φορείς νοσηλευτικής και οργανώσεις

Η εφαρμογή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ο ορθός προγραμματισμός είναι απαραίτητες προϋποθέσεις στο νοσηλευτικό επάγγελμα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, εκ μέρους των φορέων νοσηλευτικής και μαιευτικής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλώνοντας ετοιμότητα για θεσμικό διάλογο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου για το θέμα της έλλειψης νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού, η οποία εκφράζει και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΝΜ, ΣΝΜΚ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΔΥ, «απαιτείται σαφής διευκρίνιση εάν οι αναφερόμενες ελλείψεις νοσηλευτών αφορούν νέες δομές ή επεκτάσεις υφιστάμενων δομών».

Η μη εφαρμογή από το κράτος του capacity planning, έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις καθώς μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο αριθμός των κλινών έχει σχεδόν διπλασιαστεί ενώ συνεχίζεται η αναφορά σε λίστες αναμονής, παρατηρούνται περίοδοι μη πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων και εφαρμόζεται υποχρεωτική άδεια ανάπαυσης στο νοσηλευτικό προσωπικό, προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν υπήρχαν άνεργοι νοσηλευτές λόγω εξευτελιστικών μισθών με συνεπακόλουθο να αποθαρρύνονται οι νέοι από το νοσηλευτικό επάγγελμα.

«Η μετακίνηση προσωπικού μεταξύ ιδιωτικού τομέα και ΟΚΥπΥ είναι αμφίδρομη και διαρκής και δεν τεκμηριώνεται επιδείνωση της στελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με τις επικείμενες προσλήψεις από τον ΟΚΥπΥ, όπως περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2026», σημειώνεται.

Αυτές, αναφέρεται, «αφορούν ανάγκες αναπλήρωσης υφιστάμενων κενών και αντικατάσταση παλαιών και νέων αφυπηρετήσεων».

«Τα δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου και ορθού προγραμματισμού είτε αφορά το εθνικό σύστημα υγείας είτε το capacity planning», προστίθεται.

Για το θέμα των νοσηλευτών από τρίτες χώρες εγείρονται ζητήματα κυρίως για τους όρους εργασίας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. «Απαιτείται διαφάνεια στις υφιστάμενες συνθήκες απασχόλησης καθώς όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις παρατηρούνται μετακινήσεις προσωπικού που δημιουργούν τεχνητές ελλείψεις», σημεώνεται.

«Όταν οι μισθολογικές απολαβές δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και στο εύρος των ευθυνών του νοσηλευτικού και μαιευτικού έργου, η προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού καθίσταται δύσκολη», αναφέρεται.

Η «αδυναμία στελέχωσης», προστίθεται, συνδέεται άμεσα με τους όρους εργασίας και την ανάγκη κλαδικής συλλογικής σύμβασης.

Παράλληλα, ο σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαίων σημειώνει ότι σε κράτη της ΕΕ εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες για την εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες, όπως περίοδος προσαρμογής χωρίς άσκηση του επαγγέλματος, πολύ καλή γνώση της γλώσσας, ένταξη στην κουλτούρα της χώρας και ανάληψη του κόστους από τον εργοδότη. «Τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει πρόθεση υιοθέτησης αντίστοιχων ρυθμίσεων στην Κύπρο, για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και προστασία των εργαζομένων».

Ο σύνδεσμος αναφέρει επίσης ότι η άποψη ότι υπάρχουν θέσεις όπου δεν απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν ευσταθεί.

«Η αποτελεσματική άσκηση του νοσηλευτικού και μαιευτικού έργου προϋποθέτει άμεση και ακριβή επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, ορθή τεκμηρίωση κλινικών δεδομένων και ουσιαστική επικοινωνία με ασθενείς και οικογένειες. Θα πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία νοσηλευτηρίων δύο ταχυτήτων όπου το επίπεδο της γλώσσας θα είναι διαφορετικό», αναφέρει.

Η γλωσσική επάρκεια, καταλήγει, αποτελεί στοιχειώδη και αδιαπραγμάτευτη παράμετρο της ασφάλειας και ποιότητας της φροντίδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ