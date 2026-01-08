Σακουλάκια νικοτίνης: Περιορισμοί στην πώλησή τους

Δεν καπνίζονται, δεν μυρίζουν και δεν αφήνουν ίχνη. Κυκλοφορούν όμως στην αγορά, φτάνουν σε ανηλίκους και έχουν συνδεθεί με περιστατικά λιποθυμίας και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Τα σακουλάκια νικοτίνης, ή αλλιώς nicotine pouches, βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του δημόσιου προβληματισμού, έπειτα από καταγγελίες γονέων και αναφορές για πώλησή τους χωρίς έλεγχο, ακόμη και σε παιδιά και εφήβους. Οι καταγγελίες αφορούν υποστατικά που φέρονται να διαθέτουν προϊόντα νικοτίνης χωρίς καμία διαδικασία ελέγχου ηλικίας αλλά κα...

