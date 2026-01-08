Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Σακουλάκια νικοτίνης: Περιορισμοί στην πώλησή τους

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία σακουλιών νικοτίνης, οι καταγγελίες για πώλησή τους σε ανηλίκους και το νομικό κενό, που επικρατεί σήμερα, φέρνουν στη Βουλή πρόταση νόμου που επιχειρεί να ξεκαθαρίσει κανόνες, ελέγχους και ευθύνες στην αγορά.

Δεν καπνίζονται, δεν μυρίζουν και δεν αφήνουν ίχνη. Κυκλοφορούν όμως στην αγορά, φτάνουν σε ανηλίκους και έχουν συνδεθεί με περιστατικά λιποθυμίας και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Τα σακουλάκια νικοτίνης, ή αλλιώς nicotine pouches, βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του δημόσιου προβληματισμού, έπειτα από καταγγελίες γονέων και αναφορές για πώλησή τους χωρίς έλεγχο, ακόμη και σε παιδιά και εφήβους. Οι καταγγελίες αφορούν υποστατικά που φέρονται να διαθέτουν προϊόντα νικοτίνης χωρίς καμία διαδικασία ελέγχου ηλικίας αλλά κα...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα