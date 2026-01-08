Δέκα Χρόνια Ανθρωπιάς - Δέκα Χρόνια Προσφοράς

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα προχωρεί σε οικονομική ενίσχυση ύψους 20.000 ευρώ προς το Ίδρυμα Πάνος Ευριπίδου, με σκοπό την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών πρόωρων παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Με τη νέα αυτή χορηγία, το συνολικό ποσό που έχει προσφέρει ο Σύνδεσμος στο Ίδρυμα ανέρχεται πλέον στις 60.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της επιτυχημένης και συγκινητικής εορταστικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Πάνος Ευριπίδου την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό, μια βραδιά αφιερωμένη στα «Μωρά Θαύματα» — στα πρόωρα παιδιά που, από την πρώτη τους ανάσα, δίνουν έναν σιωπηλό αλλά ηρωικό αγώνα για τη ζωή.

Το Ίδρυμα Πάνος Ευριπίδου, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στηρίζει διαχρονικά πρόωρα παιδιά με θέματα υγείας που επέφερε η πρόωρη γέννηση τους, παρέχοντας οικονομική βοήθεια για θεραπείες, τη βελτίωση της φυσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Στο πλευρό αυτής της προσπάθειας βρίσκεται σταθερά και ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα, ένας οργανισμός με βαθιά ανθρωπιστική αποστολή.

Οι δύο φορείς από το 2022 προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, επισφραγίζοντας επίσημα την κοινή τους δέσμευση για ουσιαστική στήριξη των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα και σήμερα αντιμετωπίζουν μακροχρόνια θέματα υγείας.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα, κ. Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη στην ομιλία της, τόνισε ότι η συνεργασία αυτή «δεν είναι απλώς μια οικονομική στήριξη, αλλά μια υπόσχεση» -- μια υπόσχεση πως κανένα παιδί και καμία οικογένεια που επηρεάζεται από την προωρότητα δεν θα μείνει μόνη.

Ευχαρίστησε επίσης θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την τιμητική πρόσκληση και τη διοργάνωση της σημαντικής αυτής εκδήλωσης, σημειώνοντας:

«Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και προνόμιο να απευθύνομαι για πρώτη φορά στους πολίτες της όμορφης πόλης της Λεμεσού και να μοιράζομαι μαζί σας το όραμα και το έργο του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα. Ας κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα ότι η ανθρωπιά, όταν ενώνεται, μπορεί πραγματικά να αλλάξει ζωές.»