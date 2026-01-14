ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓεΣΥ - €7,6 εκατ. τον χρόνο με χρόνια προβλήματα

Με ετήσιο κόστος €7,6 εκατ. για τη συντήρηση και υποστήριξή του, το λογισμικό του ΓεΣΥ εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία ταλαιπωρούν επανειλημμένα ασθενείς, γιατρούς και φαρμακοποιούς. Παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν τους προηγούμενους μήνες ενώπιον της Βουλής ότι οι δυσλειτουργίες θα επιλύονταν εντός της άνοιξης, το πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ συνεχίζει να τίθεται εκτός ομαλής λειτουργίας, δημιουργώντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα ενός από τα ακριβότερα ψηφιακά έργα που στηρίζουν το σύστημα υγείας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ζήτησε και εξασφάλισε από τον ΟΑΥ ο «Π», το συνολικό κόστος των αρχικών συμβολαίων για το λογισμικό του ΓεΣΥ ανήλθε στα €39 εκατ., με διάρκεια επτά ετών. Τα συμβόλαια αυτά αφορούσαν την αρχική ανάπτυξη και υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, της λεγόμενης Πύλης Παροχέων, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται κρίσιμες λειτουργίες, όπως η έκδοση συνταγών, τα παραπεμπτικά και η διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή. Το αρχικό συμβόλαιο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και, σύμφωνα με τον ΟΑΥ, ανανεώθηκε για ακόμη 20 μήνες, μέχρι τις 30 Μαΐου 2026. Στο πλαίσιο της ανανέωσης, το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού ανέρχεται σήμερα στα €7,6 εκατ. τον χρόνο.

Τα προβλήματα και οι διαβεβαιώσεις

Τα προβλήματα στη λειτουργία του λογισμικού του ΓεΣΥ καταγράφονται ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργία του συστήματος. Το ζήτημα τέθηκε και ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σωρεία παραπόνων για καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που δυσχέραιναν την εξυπηρέτηση ασθενών και την εργασία των παρόχων υγείας. Τότε, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είχε απολογηθεί για την κατάσταση, εξηγώντας ότι μετά την αποχώρηση υπεργολάβου κρίθηκε αναγκαία η αναδιοργάνωση της ομάδας έργου. Από πλευράς ΟΑΥ, η γενική διευθύντρια Έφη Καμίτση είχε δηλώσει ότι «το λογισμικό του ΓεΣΥ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος» και ότι είχε αποδείξει την αξιοπιστία του, ενώ με βάση τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί τότε, η πλήρης αποκατάσταση τοποθετούνταν χρονικά εντός Μαΐου - Ιουνίου 2025.

Ταλαιπωρίας συνέχεια

Παρά τις πιο πάνω διαβεβαιώσεις, τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκαν εκ νέου σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατροί και φαρμακοποιοί ανέφεραν στον «Π» ότι το λογισμικό είτε δεν ανταποκρινόταν είτε λειτουργούσε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, καθιστώντας δύσκολη ή και αδύνατη την καταχώριση και εκτέλεση συνταγών.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Φαρμακοποιών, Πλούταρχος Γεωργιάδης, το σύστημα παραμένει αργό και σε ορισμένες περιπτώσεις «πέφτει», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές στα φαρμακεία και πολύωρη αναμονή των πολιτών. Όπως σημείωσε, οι ασθενείς προσέρχονται για να παραλάβουν τα φάρμακά τους, χωρίς όμως να είναι δυνατή η άμεση εξυπηρέτησή τους, ακόμη και όταν ο γιατρός έχει καταφέρει προηγουμένως να καταχωρίσει τη συνταγή στο σύστημα.

Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρουν και γιατροί. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο γαστρεντερολόγος δρ Γιώργος Δημητρίου ανέφερε ότι το σύστημα παρουσιάζει συχνές δυσλειτουργίες, με περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση είτε η λειτουργία του «σέρνεται» για ώρες. Κατά τον ίδιο, την περασμένη Δευτέρα εκατοντάδες ασθενείς και επαγγελματίες υγείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις τέσσερις ώρες, επηρεάζοντας την αξιολόγηση των ασθενών και αναγκάζοντας τους γιατρούς να καταφεύγουν σε χειρόγραφες σημειώσεις, προκειμένου να καταχωρίσουν τα δεδομένα αργότερα.

Πώς απαντά σήμερα ο ΟΑΥ

Σε παρέμβασή του στην ίδια εκπομπή, ο διευθυντής Πληροφορικής του ΟΑΥ, Μάριος Τζιακούρης, διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα περιστατικά δεν συνιστούν συνολικό σφάλμα του συστήματος, αλλά αφορούν σποραδικές καθυστερήσεις που συνδέονται με συγκεκριμένη χρήση από γιατρούς και φαρμακοποιούς. Τόνισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση και ότι οι δυσλειτουργίες δεν σχετίζονται με τα σοβαρά προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2025. Ο ΟΑΥ, όπως ανέφερε, συνεργάζεται με τον ανάδοχο και το Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, με εκτίμηση ότι η οριστική σταθεροποίηση του συστήματος αναμένεται μέχρι τον Μάιο του 2026.

Τι εξετάζεται για τη συνέχεια

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τον ΟΑΥ είναι η αδυναμία από πλευράς της αναδόχου εταιρείας να προλαμβάνει προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΑΥ αναζητεί τρόπους ώστε να ενισχύσει τη δυνατότητά του να διαχειρίζεται εσωτερικά συγκεκριμένα τμήματα του λογισμικού του ΓεΣΥ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση με την εκάστοτε ανάδοχο εταιρεία. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση και αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω το επόμενο διάστημα.