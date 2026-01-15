Σε έξαρση εποχική γρίπη - Τα μέτρα προφύλαξης που συστήνει το υπουργείο Υγείας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμβουλεύει για συχνό καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών που αγγίζονται συχνά, χρήση μάσκας και περιορισμό επαφής με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης.

Τα μέτρα προφύλαξης κατά της γρίπης και των αναπνευστικών ιών υπενθυμίζει το Υπουργείο Υγείας, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας της εποχικής γρίπης.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με τον αγκώνα ή χαρτομάντηλο κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα και εξασφάλιση επαρκούς αερισμού κλειστών χώρων.

Επίσης συμβουλεύει για συχνό καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, πάγκοι, τηλέφωνα), περιορισμό της επαφής με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης, ιδιαίτερα από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Επίσης στα μέτρα περιλαμβάνονται η χρήση μάσκας κατά την επίσκεψη οικείων σε νοσοκομεία, στέγες ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές, καθώς και χρήση μάσκας από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα σε συνθήκες συγχρωτισμού.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, όπως πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, ρινική καταρροή, πονόλαιμος, κεφαλαλγία, μυαλγίες ή αρθραλγίες, καταβολή ή αδυναμία, ρίγος, εμετοί ή διάρροιες, συστήνονται επιπλέον ο αυτοπεριορισμός και χρήση μάσκας κατά την επαφή με άλλα άτομα, η διενέργεια εξέτασης (τεστ ταχείας ανίχνευσης – Rapid Test ή και PCR επί ενδείξεων) και άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό για αξιολόγηση, πιθανή έναρξη αντιιικής αγωγής έγκαιρα και λήψη οδηγιών.

Σημειώνεται πως ο εμβολιασμός κατά της γρίπης ιδιαίτερα για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου παραμένει το αποτελεσματικότερο μετρό πρόληψης έναντι σοβαρής νόσησης.

