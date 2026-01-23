Καταγγελία για σοβαρά κενά στη νοσηλεία 42χρονης στη Λάρνακα – Σε κώμα η ασθενής, άρχισε έρευνα ο ΟΚΥπΥ

Καταγγελία για «σοβαρές παραλείψεις» σε γυναίκα ασθενή ηλικίας 42 ετών που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, υπέβαλε με επιστολή της προς τη Διοίκηση του δημόσιου Νοσηλευτηρίου και το Υπουργείο Υγείας η οικογένεια της, με τον ΟΚΥπΥ να αναφέρει πως άρχισε η διερεύνηση του περιστατικού και ορίστηκαν Λειτουργοί για να καταγράψουν τα γεγονότα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οικογένεια της 42χρονης υποβάλει «επίσημη καταγγελία για τα σοβαρά γεγονότα και τις παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά τη νοσηλεία της στο Νοσοκομείο, από τις 15/01/2026 μέχρι και τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να παλεύει σήμερα για να κρατηθεί στη ζωή».

Προστίθεται ότι η ασθενής εισήχθη στο Νοσοκομείο για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2026.

Σύμφωνα με την επιστολή μετά την επέμβαση, τόσο στις 16 όσο και στις 17 Ιανουαρίου το βράδυ «η κατάστασή της ήταν πολύ καλή και δεν υπήρχε καμιά ένδειξη ότι διέτρεχε άμεσο κίνδυνο».

Ωστόσο προστίθεται «λίγες ώρες αργότερα, στις 7:30 το πρωί της Κυριακής 18/01/2026, ειδοποιηθήκαμε ότι η ασθενής έχει πέσει σε κώμα» ενώ «το πρωί του Σαββάτου, ζήτησε να μην της αφαιρέσουν τον καθετήρα, λόγω αδυναμίας της να πηγαίνει τουαλέτα, αλλά δεν εισακούστηκε».

Ακόμα το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, μετά από επίσκεψη της οικογένειας στη γυναικολογική πτέρυγα, η ασθενής «επικοινώνησε τηλεφωνικά και ανέφερε ότι κτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι ειδοποιώντας τις νοσηλεύτριες για να την πάρουν τουαλέτα, αλλά δεν ανταποκρινόταν κανένας, με αποτέλεσμα να σηκωθεί μόνη της και να πέσει κάτω», ενώ έπεσε κάτω για δεύτερη φορά τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου.

Με βάση όσα γράφονται στο φάκελο της ασθενούς, σημειώνεται στην επιστολή «η 42χρονη ανευρέθηκε στις 06.20 το πρωί της Κυριακής 18 Ιανουαρίου στο πάτωμα του αποχωρητηρίου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη σε κωματώδη και κρίσιμη κατάσταση. Διαπιστώθηκε εκτεταμένη καταστροφική εγκεφαλική αιμορραγία, διασωληνώθηκε και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Στην επιστολή της οικογένειας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Λάρνακας τίθενται ερωτήματα, μεταξύ άλλων, γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ανταποκρινόταν στο κάλεσμα της ασθενούς για βοήθεια.

Ακόμα η οικογένεια ερωτά «υπό ποιες άλλες συνθήκες και κατόπιν ποιων ενεργειών παραλήφθηκε η ασθενής από τη Μ. Ε. Θ και που βρισκόταν το νοσηλευτικό προσωπικό για σχεδόν 4 ώρες. Επίσης γιατί δεν διερωτήθηκε ή γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος νοσηλευτής να πραγματοποιήσει έλεγχο στο δωμάτιο της ασθενούς αφού αυτή όσες μέρες ήταν στο Νοσοκομείο κτυπούσε πολύ τακτικά το κουδούνι για βοήθεια».

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της 42χρονης απέστειλε επιστολή με τα γεγονότα και στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας «πλήρη διερεύνηση των γεγονότων».

Ο Χαράλαμπος Χαριλάου, εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ αναφέρει σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ ότι «έχει αρχίσει η διερεύνηση του περιστατικού και έχουν ορισθεί Λειτουργοί για καταγραφή των γεγονότων».

ΚΥΠΕ