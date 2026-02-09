Έλλειψη νοσηλευτών: Μελέτη από Ελλαδίτη καθηγητή για λύσεις σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε σε Ελλαδίτη ακαδημαϊκό τη διενέργεια μελέτης για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών στην Κύπρο, με στόχο την κατάθεση εισηγήσεων που θα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, η μελέτη ανατέθηκε στον ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Υφαντόπουλο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Καθηγητή στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ ήδη έχει αρχίσει κύκλο επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να καταγραφούν οι θέσεις της κάθε πλευράς και να εξαχθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Αρχικά, το Υπουργείο Υγείας είχε θέσει χρονοδιάγραμμα 30 ημερών για την ολοκλήρωση της μελέτης. Ωστόσο, ο κ. Υφαντόπουλος ζήτησε παράταση 45 ημερών, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό, ώστε το τελικό πόρισμα να είναι πληρέστερο και να καλύπτει όλες τις πτυχές του ζητήματος.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το θέμα της έλλειψης νοσηλευτών αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί από την ανάληψη των καθηκόντων του, σημειώνοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας και ότι, με την ολοκλήρωση της μελέτης, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζει ιδιαίτερα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία εδώ και καιρό κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η αδυναμία στελέχωσης με επαρκή αριθμό νοσηλευτών δυσχεραίνει τη λειτουργία των μονάδων υγείας και αυξάνει τις πιέσεις στο προσωπικό, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων στο σύστημα υγείας συνολικά. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, τον περασμένο Νοέμβριο, το Υπουργείο Υγείας απέστειλε επίσημη επιστολή σε μεγάλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας, στην οποία προειδοποιούσε με ενδεχόμενη αναστολή της άδειας λειτουργίας του λόγω έλλειψης επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο τμήματα, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.