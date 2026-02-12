Μακάρειο: Σοβαρές καταγγελίες από γονείς για το Παιδοογκολογικό - Σκόνη, διαρροές και χώμα στο νερό λόγω εργασιών ανακαίνισης

Την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις εργασίες αναβάθμισης στο Μακάρειο Νοσοκομείο εκφράζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, τονίζοντας ότι επηρεάζεται δυσμενώς η λειτουργία της Παιδοογκολογικής Κλινικής.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι κατανοεί την αναγκαιότητα ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιρίου, υπενθυμίζοντας ωστόσο πως διαχρονικός στόχος παραμένει η ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου και εξειδικευμένου Νοσοκομείου Μητέρας και Παιδιού.

Παράλληλα, εκφράζει στήριξη προς τις οικογένειες που διαμαρτύρονται για τη μη εφαρμογή επαρκών προληπτικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών, ιδιαίτερα στον δεύτερο όροφο, ο οποίος επηρεάζει άμεσα την Παιδοογκολογική Κλινική και δυσχεραίνει τη διαβίωση των νοσηλευόμενων παιδιών, των γονιών τους αλλά και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρά τις διαβεβαιώσεις για αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων, παρατηρούνται επανειλημμένα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγείας, όπως:

Συνεχής ηχορύπανση, η οποία επηρεάζει σοβαρά την ψυχική υγεία, την ηρεμία και την ανάρρωση των νοσηλευόμενων παιδιών, καθώς και την ψυχολογική κατάσταση των γονιών τους Πτώση η χώματος και σκόνης από ψευδοροφές, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον όπου φιλοξενούνται ανοσοκατεσταλμένα παιδιά. Διαρροή νερού από την οροφή σε κλίνες, στην κουζίνα και σε άλλους χώρους της Κλινικής. Διακοπή και επαναφορά υδροδότησης από βλάβες, με αποτέλεσμα τη ροή βρώμικου νερού λόγω διατάραξης ιζημάτων (χώμα, σκουριά) στους σωλήνες.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών «δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα», σημειώνοντας πως καθημερινά γίνεται αποδέκτης της «αγωνίας γονέων των οποίων τα παιδιά δίνουν τη δική τους μάχη, παιδιά που έχουν ανάγκη από ηρεμία, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, σταθερότητα και φροντίδα».

«Σε αυτή τη συνθήκη δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι, τονίζουν και ζητούν επιτακτικά:

Την άμεση και ουσιαστική επαναξιολόγηση όλων των μέτρων προστασίας.

Την επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου και την ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής.

Τον καθημερινό και αυστηρό προγραμματισμό, έλεγχο και επιτήρηση των εργασιών.

«Τα παιδιά και οι οικογένειες της Παιδογκολογικής Κλινικής δοκιμάζονται καθημερινά με αξιοπρέπεια και δύναμη».

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος εκφράζει αμέριστη συμπαράσταση προς τις οικογένειες και δηλώνει αποφασισμένος να τις προστατεύσει «με κάθε θεσμικό και υπεύθυνο τρόπο».

