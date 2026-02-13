Αννίτα Δημητρίου από Μακάρειο: «Δεν θα ανεχτούμε άλλο τις συνθήκες στην Παιδοογκολογική Κλινική»

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων και σαφούς χρονοδιαγράμματος για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη σημερινή της επίσκεψη στη Μονάδα.

Η κ. Δημητρίου επισκέφθηκε την Κλινική μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Κλινικής, Λουίζας Στεφανίδου, και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες που επικρατούν λόγω των εργασιών.

Όπως ανέφερε, «δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις», τονίζοντας ότι οι αρμόδιοι οφείλουν να διασφαλίσουν αφενός τη συνέχιση των έργων και αφετέρου τον ουσιαστικό περιορισμό του θορύβου και της σκόνης που ταλαιπωρούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ξεκαθάρισε ότι δεν ζητείται η διακοπή των έργων, αλλά ο σωστός συντονισμός και η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε λόγο για μετακύλιση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, καλώντας τους να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να ενημερώσουν ξεκάθαρα για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των έργων, επισημαίνοντας ότι ήδη καταγράφονται καθυστερήσεις.

Από την πλευρά της, η κ. Στεφανίδου μίλησε για την έντονη ανησυχία, αγωνία και ψυχική εξουθένωση των γονιών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα εφαρμοστούν στην πράξη όσα έχει εξαγγείλει ο ΟΚΥΠΥ, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Την Αννίτα Δημητρίου συνόδευσε κατά την επίσκεψη η Αντιπρόεδρος και Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, καθώς και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου.